Confessione shock al GF VIP, la regia interviene e censura

Il Grande Fratello Vip ha già portato alle prime confessioni shock, in particolare su una la regia è dovuta intervenire e censurare.

E’ iniziato da pochissimi giorni, e già si accendono le polemiche al GFVIP. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha già fatto parlare e discutere il pubblico e i media.

Le porte della casa più spiata d’Italia hanno riaperto da pochi giorni, e già i primi vipponi fanno parlare di sé, o meglio…parlano degli altri, e sorgono i primi problemi!

GFVIP, Attilio Romita critica la Royal Family

Tra i vip che partecipano a questa nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini c’è il giornalista ed ex conduttore del TG1 Attilio Romita, che ha detto la sua sulla famiglia reale inglese.

La morte della Regina Elisabetta II l’8 settembre, ha tenuto banco in tutte le discussioni di queste settimane, compresa la casa del Grande Fratello VIP, dove i concorrenti hanno detto la loro sulla sovrana che ha fatto la storia. Durante una chiacchiera con gli altri compagni di viaggio a proposito dell’amore del popolo inglese nei confronti della sovrana, Romita ha espresso dichiarazioni pesanti sulla Royal Family.

“Questa riconoscenza per una donna che ha servito il paese fino all’ultimo giorno. Avrei voluto vedere, ma avete visto i sudditi di lady Diana al suo funerale? Era una roba pazzesca, ma come si può essere innamorati e devoti alla regina, che era la più grande nemica di Lady Diana? Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori e organizzatori di orge?“, ha detto il giornalista senza mezzi termini, mentre si trovava con Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti.

La regia, ascoltando le accuse pesanti, si è trovata costretta ad abbassare la voce del giornalista, anche se ormai le parole si erano in gran parte sentite, e a spostare le riprese su altri inquilini. Il riferimento del giornalista è probabile fosse verso gli scandali nei quali è stato coinvolto il principe Andrea, ma in ogni caso le accuse sono risultate importanti e causa di forte imbarazzo per la produzione del reality di Canale 5.

Non è la prima volta che i partecipanti al programma si lasciano andare a commenti poco televisivi e spesso offensivi, forse dimenticandosi di avere i microfoni accesi 24 ore su 24. Questo problema ha spesso messo in imbarazzo la produzione e il conduttore, che si sono trovati costretti in più occasioni ad intervenire, spesso anche con squalifiche dei concorrenti.