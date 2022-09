Malanni al via: metti il turbo alle difese immunitarie con l’ingrediente che nessuno conosce

I malanni del cambio stagione sono alle porte, ma esiste un ingrediente segreto che aiuta le nostre difese immunitarie. Vediamo quale.

Siamo alla fine di settembre, e come sappiamo è iniziato il classico cambio di stagione, che ci porta ad avere i primi malanni dovuti al cambio di temperature.

Più volte si sente dire che i mesi dei cosiddetti cambi di stagione sono molto delicati per il nostro sistema immunitario, perché il nostro equilibrio psico-fisico viene attaccato dai primi freddi.

Difese immunitarie, l’alleato è l’echinacea

A settembre si torna dalle vacanze, riprende la routine quotidiana, il lavoro, la casa, la famiglia, la scuola, ecc. Il caldo man mano scompare, e si affaccia l’autunno.

Il nostro organismo risente molto del cambio di stagione, e le difese immunitarie, oltre che la psiche, faticano un pò a trovare l’equilibrio. I primi malanni di stagione compaiono, complici le temperature che ancora cambiano repentinamente da una parte all’altra della giornata. Ma non solo, la stanchezza psico-fisica si affaccia, e anche la psiche non si sente al top. Come aiutare allora in nostro sistema immunitario in questo periodo?

Gli esperti di Riza, presentano un alleato per il sistema immunitario in questo settembre, e come sempre si affidano alla natura, consigliando l’echinacea. Gli esperti spiegano l’importanza di un’attenta integrazione alimentare. Nello specifico si affidano ad una pianta originaria del Nord America che la fitoterapia suggerisce da sempre come rinforzo delle difese: è l’echinacea, la base dei migliori integratori alimentari, quelli arricchiti con altre sostanze utili, come ribes nigrum, zinco, sambuco, fibra d’acacia, vitamine C e D e miele.

L’echinacea è capace di svolgere allo stesso tempo un ruolo di sostegno e uno di prevenzione. Riza spiega nello specifico le proprietà delle altre sostanze. Il ribes nigrum ha proprietà antinfiammatorie e antiallergiche; lo zinco è fra i minerali che più contribuiscono alla normale funzione immunitaria; il sambuco è un grande antinfluenzale naturale – abbassa la temperatura corporea, e favorisce la liberazione dei bronchi; la fibra d’acacia favorisce, nel microbioma intestinale, la crescita dei batteri buoni.

Sul fronte vitamine, la Vitamina C ha molte virtù, tra cui neutralizzare i radicali liberi, mentre la Vitamina D favorisce l’azione dei globuli bianchi che difendono il nostro organismo. Infine il miele, considerato un grandissimo ricostituente naturale, che calma la tosse e contribuisce al benessere di tutto il corpo.

L’echinacea si può assumere liquida o in compresse masticabili. “La formulazione differente è pensata per andare incontro a tutte le esigenze della clientela: alcune persone e molti bambini non amano gli integratori in pillole. Adatti a tutti e ad ogni età, questi prodotti ti offrono quel che serve per affrontare la ripresa settembrina e i mesi successivi con tutta la forza, la salute e il benessere psicofisico di cui hai bisogno”, spiega infine Riza.

(Fonte Riza)