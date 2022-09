Ultima domenica di settembre esplosiva per 3 segni zodiacali: scoppiano di energia

Questa domenica di fine settembre è all’insegna della pura energia per 3 segni zodiacali, che sembrano avere dentro di loro una vera e propria forza esplosiva.

Il tempo sta cambiando, l’estate è finita, le temperature sono calate e i primi temporali si sono già fatti vedere.

Questa domenica 25 settembre sarà all’insegna del movimento per alcuni segni zodiacali, le stelle consigliano sport e aria aperta.

Oroscopo di domenica 25 settembre, sport per 3 segni

I nati il 25 settembre sono del segno zodiacale della Bilancia, e il loro Santo Protettore è San Cleofa.

Coloro che sono nati in questo giorno sono molto apprezzati dalle persone che hanno intorno, sono persone tendenzialmente semplici, che danno importanza all’educazione e alla gentilezza. Per i nati oggi sono importanti gli affetti, e coltivare le relazioni familiari.

Il 25 settembre sono nati molti personaggi famosi, come Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari), Will Smith, Elio Germano e Sandro Pertini. Nel 1493 Cristoforo Colombo salpa da Cadice in Spagna per il suo secondo viaggio verso occidente. La spedizione è composta da 17 navi e 1200 uomini di equipaggio.

Nel 1976 viene fondata la band degli U2 (che inizialmente avevano preso il nome di Feedback), nati da un volantino che il giovane batterista Larry Mullen aveva affisso nella bacheca della “Mount Temple Comprehensive School” di Dublino. All’appello risposero in quattro e il 25 settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry.

Ma torniamo ai giorni nostri, e a cosa ci dicono le stelle per questa domenica 25 settembre, una giornata all’insegna dello sport per 3 segni zodiacali. Gli amici del Toro hanno la Luna a favore, e questa domenica si sentono carichi più che mai, grazie anche ai sentimenti che vanno a gonfie vele. Quando vi sentite amati, vi sembra di essere invincibili, e allora infilate la tuta e iniziate a correre verso i sentimenti!

Le stelle consigliano agli amici del Cancro di dedicarsi a fare un pò di sport oggi, in modo da poter scaricare le tensioni accumulate soprattutto a causa di una relazione finita male. Fare movimento aiuta ad eliminare le tossine, ma soprattutto aiuta a liberare i pensieri.

I nati in Capricorno anche avranno la Luna a favore, e questo vuol dire forza e coraggio che non mancano. Sentirsi bene vuol dire avere delle energie che le stelle consigliano di utilizzare a proprio favore, ad esempio andando a fare un pò di sano sport. Se avete qualche chilo ancora da smaltire dalle vacanze, questa potrebbe essere la giornata ideale per iniziare a fare movimento in modo continuativo.