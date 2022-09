La più amata dalla Regina Elisabetta? No, non è assolutamente chi pensi

La scomparsa della Regina Elisabetta ha segnato profondamente non solo l’Inghilterra ma il mondo intero. I funerali che si sono tenuti pochi giorni fa hanno raccolto la partecipazioni di reali e anche personaggi pubblici, attirando alcune attenzioni.

Si è tanto parlato dei segreti della Regina, del suo grande amore per la figlia Anna ma non si è discusso molto del suo legame profondo con un’altra donna della casa reale con cui la Regina ha sempre avuto un rapporto unico e speciale.

Ha più volte dimostrato il suo grande amore e rispetto verso la donna, una sorta di figlia per lei, un rapporto materno che fondava non solo sull’affetto ma anche su profonda stima e ammirazione reciproca.

La preferita della Regina Elisabetta

Un rapporto che nessuno poteva immaginare, un legame così profondo proprio tra suocera e nuora, le due figure che nell’immaginario comune dovrebbero sempre essere rivali ma che in questo caso, nel silenzio e nella discrezione generale, celavano un profondo sentimento.

La preferita assoluta della Regina era la Contessa Sophie di Wessex, moglie del figlio Edoardo. Una reale di cui non si è mai discusso molto, oscurata dalle vicende ben più peccaminose di Carlo e Camilla. La donna si è presentata per l’ultimo saluto alla Regina con un abito cappotto molto elegante, il dettaglio più nobile però è stato il bouquet di fiori che aveva ricamato sul vestito: si trattava dei preferiti della regina. I mughetti, in assoluto adorati da Elisabetta II tanto da essere presenti in ogni momento importante della sua vita dall’incoronazione alle nozze, hanno trovato anche in questo abito la degna posizione.

Il brand inglese che ha realizzato il capo ha confermato di aver realizzato su richiesta questo dettaglio perché aveva un valore non solo simbolico ma carico di devozione, che corrispondeva al rapporto umano ma anche alla passione della Regina per i fiori. La Contessa era impeccabile e bellissima con pochette e copricapo, anche questi dettagli sempre in onore dell’amata Regina. Il marchio era Launer, il preferito da Elisabetta. Non ha lasciato nulla al caso quindi, ogni dettaglio, dal più esplicito come quello dei fiori al brand sicuramente meno esplicito, è stato studiato per dare l’ultimo saluto all’amata suocera.

Un gesto che ha fatto commuovere tutti e soprattutto che ha aperto le porte anche a qualche informazioni in più sul loro rapporto speciale poiché, come è stato rivelato, la Contessa era praticamente al pari di una figlia per la Regina Elisabetta II.