Tir perde il carico per strada: il contenuto spiazza gli automobilisti

Un incidente quanto mai singolare quello che è avvenuto in una comune giornata per gli automobilisti. Un camion si è ribaltato e ha perso completamente il suo carico. Tuttavia non è stato l’incidente a destare l’attenzione quanto il carico contenuto al suo interno.

Attimi di paura in autostrada a Oklahoma City dove un uomo ha perso il controllo del mezzo pesante su cui stava viaggiando, con il conseguente capovolgimento del tir. Per fortuna non ha riportato gravi danni e ne è uscito illeso.

Lo stesso non può dirsi del suo carico di prodotti che in pochi minuti sono finiti ovunque sulla carreggiata attirando l’attenzione di tutti i presenti che passavano di lì in quel momento.

Camion si ribalta: il contenuto diventa virale

Il camion infatti conteneva migliaia di prodotti che sono finiti sull’asfalto. Le immagini hanno fatto il giro del web e in poco tempo sono diventate virali. Infatti il trasporto era relativo a merce per adulti che, riversandosi in strada, ha attirato visibilmente l’attenzione degli automobilisti che si sono fermati per scattare le foto.

Si è quindi generato il panico, non tanto per l’incidente ma per il fatto che tutti volevano fermarsi e fare una foto. Sul web poi sono partiti i commenti. Tutto è iniziato quando il giornalista ha raccontato del maxi incidente in diretta tv e il suo collega ha chiesto, senza sapere, cosa ci fosse per terra. Quando l’inviato sul posto ha risposto è iniziata l’ironia del web e la notizia è diventata virale.

“Non sono sicuro di capirlo, ci sono tante scatole per terra” ha detto il giornalista, il pubblico quindi ha iniziato a fare screenshot e zoom delle immagini e quindi ha notato con attenzione il loro contenuto. In quella zona c’è una ditta che si occupa proprio di prodotti per adulti, quindi il carico era partito per essere poi distribuito.

L’ilarità della questione ha suscitato grande attenzione e quello che sembrava un normale e classico incidente si è trasformato in una vicenda completamente diversa e le forze dell’ordine sono dovute intervenire sul posto non solo per evitare tamponamenti e problemi al traffico ma anche per invitare le persone a lasciare la zona, a non toccare il carico che era caduto e a mettere lo spazio in sicurezza, invitando tutti i presenti ad allontanarsi per consentire lo svolgimento dei lavori che hanno permesso poi di recuperare il camion e di consentire anche di ripristinare tutti i prodotti che saranno poi consegnati, con un po’ di ritardo, ai diretti interessati.