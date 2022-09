Beautiful, Brooke in pericolo a causa di Thomas: le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.

Durante le nuove puntate di Beautiful, in programma a fine settembre negli Usa, accadranno diversi colpi di scena.

Le anticipazioni di Beautiful riguardano le puntate americane trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, in prima visione sull’emittente Cbs.

L’anteprima delle puntata di Beatiful

Le trame della soap opera rivelano che Nikki, l’ex moglie di Deacon Sharpe farà il suo arrivo a Los Angeles, poiché vuole capire cosa sta tramando la sua acerrima nemica Diane.

Deacon aiutò la donna a fingere la sua morte più di 10 anni prima e la nuova arrivata spererà di poter trovare qualche losco retroscena su di lei. La donna si recherà ad Il Giardino per incontrare l’ex marito, il quale le aveva detto di avere qualcosa di scottante su Diane.

Ma quest’ultima farà un salto anche alla Forrester Creations. La donna, infatti, chiederà a Eric e Ridge di disegnare il vestito per la cerimonia di sua nipote e la visita porterà l’ex moglie di Deacon a ritrovare vecchie conoscenze.

Nelle puntate americane di Beautiful, inoltre, in programma nel 2023 sui teleschermi italiani, si annuncia altissima tensione tra Thomas e Brooke. Il fratello di Steffy, infatti, perderà il lume della ragione quando verrà accusato dalla matrigna di non essere cambiato, tanto da continuare a provare un’ossessione per Hope.

Lo scontro diventerà sempre più acceso, tanto che la signora Logan temerà che il giovane Forrester possa diventare violento da un momento all’altro.

Per questo motivo, Brooke deciderà di parlare a quattrocchi con Ridge. In questo frangente, la donna confiderà a suo marito di quanta paura abbia nutrito durante la lite con Thomas. Non contenta, la madre di Hope ammetterà che il fratello di Steffy non è per nulla cambiato, tanto da essere ancora un manipolatore e pericoloso e la donna ha addirittura temuto per la sua incolumità. Le parole non sembreranno essere credute dallo stilista, il quale apparirà molto scettico.

Successivamente arriverà un colpo di scena. Infatti, Ridge e suo figlio riceveranno alcuni visitatori indesiderati alla grande tenuta di famiglia. Brooke era rimasta così spaventata dall’ultimo scontro avuto con Thomas, da chiamare il servizio di tutela dei minori. Per questo motivo, lo stilista sarà costretto a prendere le difese del fratello di Steffy quando gli assistenti sociali gli porranno alcune domande difficili.

Beautiful (The Bold and the Beautiful) è la soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990.