Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni che l’ha accompagnata verso la vittoria

Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni, è lui l’uomo che dal palco ha ringraziato dopo i risultati delle elezioni che hanno visto trionfare Fratelli d’Italia. La leader del partito non ha mai parlato molto della sua vita privata, scopriamo quindi tutto ciò che si sa sull’uomo del mistero.

Andrea e Giorgia sono una coppia da sette anni, non sono sposati e hanno una figlia di 7 anni, Ginevra. Giambruno è un giornalista, apertamente di sinistra.

La Meloni ha più volte sottolineato come abbiano delle idee politiche completamente differenti e come questo sia oggetto di dibattito in casa.

Chi è il compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno, classe 1981 di Milano, giornalista televisivo e autore di vari programmi in particolare legato a Mediaset. Liceo scientifico, laurea in Filosofia all’Università Cattolica e seguente esordio televisivo con Mediaset nel 2009. Qui inizia la sua carriera con programmi come Matrix, Mattino 5, Studio Aperto. Non ama i social e poco li utilizza, per questo di lui non si sa molto.

La leader di estrema destra ha voluto tenere la sua vita privata riservata per il bene della bambina ma sicuramente la sua posizione odierna la pone sotto i riflettori. Indimenticabile, tra gli altri, un episodio avvenuto circa un anno fa quando Giambruno difese a spada tratta la compagna in diretta Tv. Giovanni Gozzini, professore di Siena, aveva definito la donna una vacca e una scrofa, attacco che aveva richiamato anche l’attenzione di Mattarella per la terminologia utilizzata.

Il compagno si era risentito e aveva esordito in difesa della madre di sua figlia, “Io sono il compagno di Giorgia Meloni che è anche la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia nella sua vita – aveva detto Giambruno durante la rassegna stampa di TgCom24 -. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in determinati termini. Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Io mi auguro professore – la conclusione -, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi”.

Il giornalista sarà probabilmente il primo first gentlemen d’Italia se la Meloni diventerà la prima presidente donna del paese. “Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera” aveva chiarito Giorgia Meloni poco prima delle ultime elezioni.