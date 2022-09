Chiara Ferragni irriconoscibile, fan increduli: “Ma che hai fatto?”

Chiara Ferragni ha cambiato look negli anni, con novità che sono o meno piaciute al pubblico, mantenendo comunque uno stile uniforme. Nessuno quindi immaginava di vederla in questa veste improvvisamente, soprattutto ad un evento così mondano.

In questi giorni si è svolta la Milano Fashion Week, uno degli appuntamenti più importanti in Italia legati al mondo della moda. Oltre a vedere la partecipazione delle varie Maison, vede molti vip e personaggi del mondo dello spettacolo partecipare, soprattutto del settore.

Un’occasione molto importante soprattutto per chi, come Chiara Ferragni, ha fatto del mondo della moda la sua vita. Ovviamente in questa occasione è stata super paparazzata ma ha scelto anche lei di condividere in prima persona sui social l’esperienza e di documentare con storie e fotografie soprattutto il suo look.

Chiara Ferragni trasformata: il suo look inaspettato

Qui casca l’asino, perché nessuno poteva immaginare che avrebbe indossato proprio questo e soprattutto che si sarebbe rivelato così provocatorio. Le foto hanno avuto molti like e commenti, anche tra coloro che non hanno apprezzato la trasformazione della Ferragni e l’hanno giudicata eccessiva. La moglie di Fedez, invitata in modo particolare allo show di Gucci, ha scelto di indossare un outfit provocatorio e anche molto sexy.

Infatti aveva un pantalone di pelle nero con tanto di borchie, un top in pizzo totalmente trasparente tanto da aver richiesto apposita censura per alcuni scatti destinati alla pubblicazione sui social, trucco nero, capello di pelle con borchie e anche pochette sullo stesso genere con sandali.

Questo look è stato prontamente commentato da tutti i suoi seguaci, c’è chi ha apprezzato la scelta di stile sicuramente sopra le righe e chi invece ha commentato negativamente. Tra i tanti alcuni hanno pesantemente accusato la Ferragni di aver esagerato e di essere fin troppo trasgressiva anche per un evento del genere. Alcuni commenti sono stati veramente esagerati, sia per il contenuto che per la modalità con cui sono stati espressi.

L’obiettivo della moglie di Fedez era sicuramente essere ammaliante e soprattutto non passare inosservata e con questo outfit c’è riuscita di sicuro poiché delle tante sfilate e dei tanti vip presenti non si fa altro che parlare proprio del suo look. Una trasformazione vivace e insolita che però sarà stata sfruttata sicuramente solo per l’evento, non per la vita di tutti i giorni, a meno che l’imprenditrice digitale non scelga di diventare improvvisamente una motociclista.