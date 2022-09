Conduttore sbotta contro il collega: “Cambieremo programma”, gelo in studio

Il noto conduttore ha sbottato contro il collega ed ha lasciato tutti senza parole. “Cambieremo programma”, e in studio cala il gelo.

Il modo della televisione è immenso, pieno di conduttori e programmi che si susseguono nei fitti palinsesti delle reti. A volte però, qualcosa si inceppa.

Discussione in casa Rai, che mette in imbarazzo molti. Parliamo di un battibecco nato nello specifico su Rai 2, tra i due conduttori Milo Infante e Pierluigi Diaco.

Diaco-Infante, frecciatine in diretta

Le trasmissioni dei due conduttori Pierluigi Diaco e Milo Infante sono vicine nel palinsesto di Rai 2, ma questo ha subito creato un polemica inaspettata per tutti.



Bella Ma’ è il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai2 dal 12 settembre 2022, il cui termine è previsto al 4 maggio 2023. La trasmissione ha l’obiettivo di mettere a confronto due generazioni distanti (la cosiddetta Generazione Z e i Boomer over 55 anni), unite dai social network. Nonostante la grande pubblicità e l’attesa per il format – alle cui selezioni hanno partecipato 400 aspiranti concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane – la trasmissione sembra aver iniziato fiacca, con ascolti che ruotano attorno al 3% di share.

Dati d’ascolto a parte, Diaco ha subito una frecciata in diretta da parte del collega Milo Infante, infastidito per il ritardo con cui è partita la sua trasmissione, fastidio che non ha esitato a dimostrare in diretta in apertura “Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14 che oggi comincia alle 14:07, quindi dovremmo cambiare probabilmente il titolo al programma. Detto questo…”. La frecciatina del conduttore di Ore 14 era chiaramente indirizzata a Diaco, reo di aver sforato nello spazio di Infante per anticipare i temi del suo programma, ridando così la linea al collega con alcuni minuti di ritardo.

Infante, milanese classe 68, è anche lui come Diaco giornalista che occupa i palinsesti televisivi da diversi anni. Il giornalista negli ultimi anni ha sempre condotto trasmissioni del palinsesto di Rai 2, eccetto Unomattina Estate su Rai 1 nel 2017. Dal 26 ottobre 2020 conduce, sempre su Rai 2, il talk d’approfondimento Ore 14. Pierluigi Diaco romano classe 77, ha condotto nelle ultime stagioni delle trasmissioni sempre in casa Rai, tra le quali Io e te, Io e te di notte, Ti sento. Diaco è stato molto apprezzato in qualità di opinionista in trasmissioni come il Maurizio Costanzo Show, ruolo che gli ha regalato la notorietà ed il successo televisivo. Diaco ha condotto Generazione X, l’edizione del 1998 del Concerto del Primo Maggio, e come il collega Infante l’edizione 2010 di Unomattina Estate.