L’hanno cacciata, lo sfogo della conduttrice è una valanga: “Nel 2022 ancora queste cose?”

La conduttrice è stata cacciata via ed ora il suo sfogo arriva a valanga “Nel 2022 ancora queste cose?”

Il fatto ha lasciato tutti a bocca aperta, ed è stato raccontato dalla stessa protagonista di questa brutta storia.

Quello che è accaduto ha lasciato l’amaro in bocca alla nota conduttrice, che ha rivelato la storia sul suo canale TikTok.

Andrea Delogu “Cacciata dal ristorante perché in tuta”

“Finisco la palestra, ero vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e così volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”.

A raccontare l’accaduto è la nota conduttrice Andrea Delogu, che sui social ha postato un duro sfogo per ciò che le è accaduto in questi giorni, assieme al suo attuale compagno. L’artista era appena uscita dalla palestra, e aveva deciso di fermarsi a mangiare un boccone con il compagno nella nuova trattoria aperta sotto casa.

La rossa ha specificato che, dopo essersi sentita dire che il ristorante era pieno, ha appurato che in realtà il locale “era vuoto, c’erano tre tavoli. Mi dice che era pieno e che dovevamo prenotare. Mi dà il bigliettino“. A quel punto Delogu segue le indicazioni e chiama per prenotare un tavolo per venti minuti dopo, per 3 persone, e si sente rispondere che il posto c’è e “vi aspettiamo”.

La conduttrice di Cesena sbotta sul social “Mi sono incazzata. Le ho detto che ero la ragazza di prima e che allora ci avevano rimbalzato perché eravamo vestiti male”. La rossa non ha dubbi “Eravamo vestiti da palestra, normale. Ma perché mi dici una balla? Mi ha fatto incazzare la bugia, ci sono rimasta male. Ma nel 2022 ancora c’è il dress code in un locale?“, ha concluso amareggiata la conduttrice.

La rossa più amata dagli italiani è una conduttrice molto seguita ed apprezzata, nonché scrittrice. Reduce dal successo in conduzione con Stefano De Martino del Tim Summer Hits, la Delogu conduce dal 2018 su Radio2 La versione delle due – dal lunedi al venerdi dalle 14 alle 16 – con Silvia Boschero. Il programma ha vinto il Diversity Award 2021. Sul fronte della vita privata, Andrea è stata sposata dal 2016 al 2021 con l’attore Francesco Montanari, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del Libanese in Romanzo Criminale – La Serie. Attualmente la conduttrice è legata a Luigi Bruno.