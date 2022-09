L’ultimo trend su TikTok inorridisce il web, utenti allibiti

Gli utenti di Tik Tok sono rimasti allibiti, dopo aver scoperto l’ultimo trend in voga sul social network.

L’ultimo trend sul famoso social, infatti, ha lasciato perplesse moltissime persone, anche se altre ne hanno approvato i benefici.

La tiktoker e influencer da quasi 120 mila follower, Jewlieah, è stata la prima a provare questa pratica attraverso alcuni video sul tema.

Il trend su Tik Tok allibisce gli utenti

Il vabbing è già diventato un fenomeno virale su TikTok. Come spiega l’Urban Dictionary, il termine si ottiene dall’unione tra i termini inglesi “vagina” e “dabbing”, e viene usato per riferirsi all’atto di sostituire il profumo classico con il fluido vaginale, da spalmare nelle zone calde del corpo dove solitamente si vaporizzano le fragranze, e dunque principalmente sui polsi e dietro le orecchie.

All’interno di questo succo sono contenuti i feromoni, ossia una sostanza chimica che nel mondo animale gioca un ruolo fondamentale nell’attrazione tra sesso maschile e femminile. Quanto questo sia altrettanto vero nel caso degli uomini, ancora non è ben chiaro nemmeno alla comunità scientifica che, date le scarse evidenze, definisce i feromoni come una sorta di “carta d’identità olfattiva” della persona, ma senza confermarne il potenziale in ambito sessuale.

Al confine tra lo scandalo e la curiosità, questa pratica ha sollevato l’interesse di molti, tra cui riviste importanti come The Indipendent, Huff Post Uk e Rolling Stones, che si domandano sull’efficacia reale di questo trend nato sui social.

Se da una parte Jewlieah ne decanta i benefici, ripetendo in varie occasioni e contesti che funziona veramente, non sono pochi i commenti dei follower che non ne confermano i risultati sperati.

Come racconta la beauty content creator ed esperta di salute mentale, Funmi Monet, a Popsugar, l’efficacia del vabbing potrebbe essere in realtà frutto di un effetto placebo su chi lo pratica che, credendosi più desiderabile, aumenta il livello di fiducia in se stessa.

Nonostante i pareri differenti, se ci si vuole cimentare in questa tecnica di seduzione e testarla con mano, non resta che farlo in totale sicurezza così da non inciampare in controindicazioni per la salute come, ad esempio, infezioni vaginali. A diffondere le regole per praticare il vabbing è la stessa influencer body positive, dove in un TikTok spiega passo passo cosa fare prima, ovvero doccia e detersione profonda delle mani, e dopo, ossia lavare di nuovo le mani, usare indumenti puliti e non toccare nessuno con le parti interessate dal fluido vaginale.