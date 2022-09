Lunedì fiacco per 3 segni dello zodiaco, meglio restare a dormire

E’ un lunedì fiacco quello di oggi per 3 segni dello zodiaco. Le stelle vi vedono stanchi, meglio restare a dormire!

Questo lunedì dell’ultima settimana di settembre appare molto fiacco, in particolare per 3 segni dello zodiaco. Sentiamo cosa ci dicono le stelle.

Siamo arrivati alla fine di questo settembre, e siamo entrati ufficialmente nell’Autunno. Le temperature afose sono un ricordo, i primi freddi e le piogge si affacciano, e questo provoca un pò di sonnolenza.

Oroscopo di lunedì 26 settembre, fiacca in vista per 3 segni

I nati il 26 settembre sono del segno zodiacale della Bilancia e il Santo Protettore è Santa Teresa. Chi nasce in questo giorno ha un carattere tendente verso l’altro, aperto alle avventure di gruppo, non ha paura di buttarsi nelle cose in cui crede, anche dovesse restare da solo.

Il 26 settembre sono nati personaggi noti come Enzo Bearzot, Salvatore Accardo, Michael Ballack, George Gershwin e Antonio Cornacchione. Oggi è nato anche San Francesco d’Assisi. Nel 1973 muore Anna Magnani, nel 2008 Paul Newman e nel 1990 Alberto Moravia. Il 26 settembre 1969 esce l’album dei Beatles Abbey Road; nel 1986 esce il primo numero di Dylan Dog; nel 1997 un terremoto colpisce le regioni italiane di Umbria e Marche. Ma torniamo ai giorni nostri e al nostro oroscopo, che oggi prevede una giornata fiacca per 3 segni in particolare.

Il primo segno che inizia la settimana senza lo sprint necessario è l’Ariete; il primo segno dello zodiaco non inizia col piede giusto, forse complice una domenica di eccessi anche nel mangiare, fatto sta che l’energia proprio non la riuscite a trovare. Vitamine e caffè e si riparte!

Gli amici del Sagittario si alzano con un pò di irrequietezza per qualche pensiero personale, qualcosa non vi fa proprio trovare la voglia di alzarvi dal letto, ma il lavoro vi attende…cosa fare? le stelle consigliano di non crogiolarvi tra le lenzuola, e buttarvi sotto la doccia fredda. Vi sveglierete sicuramente!

I nati sotto il segno dei Pesci si sentono un pò giù di tono, e questo lunedì vorrebbero proprio saltarlo. Il cambio di stagione evidentemente non vi sta aiutando, e forse il vedere il cielo grigio di queste ore non aiuta il vostro umore e la voglia di alzarvi dal letto. Se potete farlo, restate a casa, e approfittate per riordinare le idee, prendervi una tisana, e capire cosa vi sta facendo innervosire. Ma non tutti possono farlo, e allora…caffè, dolcetto e via al lavoro!