Se li hai ancora nell’armadio sei ricca: farai bene a controllare subito

Forse non lo sai, ma c’è qualcosa che forse hai in casa, e potrebbe avere un valore importante, controlla subito!

Quante volte non ricordiamo cosa abbiamo da parte, sia nell’armadio che in altre stanze della casa?

Parliamo di indumenti ed accessori, insomma di qualcosa che indossiamo, o che magari abbiamo indossato ed abbiamo messo da parte, come spesso accade nelle nostre case.

Stivali con plateau, il ritorno dell’Alta Moda agli anni 90

In questi giorni la Milano Fashion Week ha conquistato le prime pagine dei giornali, come l’evento di questo mese. Molte novità sono uscite dalle passerelle, ma anche vere e proprie sorprese.

Tra le moltissime sfilate che hanno fatto sognare ed incuriosito pubblico e addetti ai lavori, c’è stata la sfilata di Versace che ha presentato la sua nuova collezione. Una sorpresa ha lasciato tutti a bocca aperta, perché ha riportato indietro nel tempo. Sulla passerella infatti, hanno fatto da padrone le scarpe con plateau e tacco super alto, ricordandoci che le Medusa Aevitas della collezione autunno inverno 2021/22 hanno subito registrato un sold out e grande successo.

Ed il nuovo trend della primavera estate 2023 secondo Versace, lo ha lanciato la bellissima Emily Ratajkowski, che ha fatto brillare la passerella con look di pelle (già protagonista di questa nuova stagione) formato da chiodo corto in vita, minigonna a vita bassa con sintura appoggiata sui fianchi, hobo bag con zip e borchie metalliche, e gli iconici stivali platform alti fino al ginocchio, di pelle nera lucidissima e rialzati da una suola spessa e robusta di gomma con il logo di Versace.

Gli stivaletti platform by Versace sono una rivisitazione dei chelsea boots, in una versione che unisce il grunge al glamour. Il plateau arriva a quasi 15 centimetri di altezza, e punta appuntita. Donatella Versace insomma torna a ricordarci che gli anni Novanta sono tornati in pompa magna, e siamo certi che questo riaprirà moltissimi armadi proprio in questi giorni di inizio autunno.

Il chiodo, la pelle, il dark look e i super stivali vertiginosi con plateau, hanno fatto parte del look preferito della generazione degli anni Novanta, ne sanno qualcosa i 40/50enni di oggi. Un ritorno a una moda che ha rivoluzionato, ai suoi tempi, il modo di vestirsi, e che ha davvero segnato un periodo storico in ambito fashion. Ora la domanda nasce spontanea: quanti di voi hanno ancora nell’armadio uno di questi indumenti, o i super stivali con plateau? Scommettiamo moltissimi, ed è ora di ritirali fuori, adesso hanno un gran valore!