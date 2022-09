Superenalotto, con questo sistema centrano vincita da record in Italia

In Italia arriva una maxi vincita da 780 mila euro per un gruppo di 8 persone che ha lavorato ad un sistema che si è rivelato poi essere quello giusto.

Il biglietto è stato condiviso e ha fatto rapidamente il giro del web. Si tratta di una cifra da capogiro che sarà divisa tra i fortunati vincitori.

Il sistema non è di quelli comprati con varie combinazioni ma è stato sapientemente studiato. Al gruppo hanno preso parte con una quota di meno di 30 euro a testa.

Vincita record al Superenalotto: il biglietto vincente

La schedina è stata condivisa sui social e si tratta di un sistema 10×10 con un incasso complessivo di 6930 euro e 250 quote. Su 780 mila euro lo Stato ne trattiene una parte, ovvero 156 mila euro che corrispondono al 20% previsto per legge.

È stato Gabriele Nogherotto a preparare il sistema presso la Toto ricevitoria Olivo. La vincita record farà molto felice tutte le famiglie che si sono portate a casa un bel gruzzoletto. I sistemi di fatto sono più strutturati e quindi ampliano la possibilità di vincita. Sicuramente di contro la quota viene poi suddivisa tra tutti i partecipanti ma certamente ne vale la pena perché si può anche comprare solo una quota. Quando si gioca una schedina normale le possibilità di vincita sono molto più basse, con i sistemi si vanno a moltiplicare le possibilità. In particolare si può partecipare ai Sistemi Integrali e i Cruciverba Integrali. Il Cruciverba è un sistema 10×10 come quello che ha vinto la cifra record degli ultimi giorni.

Si tratta di uno strumento esclusivo con un quadrato dove ci sono righe e colonne, in questo caso 10 numeri per riga e 10 per colonna per un totale di 4620 combinazioni totali. Ovviamente è bene ricordare che le quote vengono divise, tanto nel fronteggiare il costo della giocata che successivamente in caso di vincita. La cifra quindi non andrà ad un unico vincitore ma a molte persone e quindi sarà inferiore. Inoltre ci sarà sempre da pagare la parte prevista allo Stato e quindi sarà la restante parte a essere suddivisa tra tutti i giocatori. La notizia della loro vittoria ha fatto il giro del web, ed è diventata subito virale.

Una cifra che comunque farà felici molte persone che credevano fortemente in questo super sistema e hanno avuto perfettamente ragione perché sono stati baciati dalla fortuna. Ovviamente è sempre fondamentale giocare in maniera responsabile e controllata per evitare problemi.