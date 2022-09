Tappeti, sai che puoi lavarli in lavatrice? Risparmi tempo e saranno come nuovi

Se pensi che non puoi lavare i tuoi tappeti in lavatrice, ecco come fare. Risparmi tempo e risulteranno come nuovi.

Siamo entrati ufficialmente nella stagione autunnale, come ci suggerisce anche il meteo. L’estate afosa è terminata, e iniziamo a tirare fuori il necessario per il freddo.

L’arrivo dei primi freddi non necessita solo di un cambio di stagione riferito ai vestiti, ma va a toccare anche la questione casa.

Tappeti, così sembreranno nuovi

Il periodo del cosiddetto cambio di stagione è arrivato, e con esso tante azioni da mettere in pratica, cose da sistemare, cambiare, togliere, o anche rimettere.

Il cambio di stagione è un momento sempre poco amato dalle casalinghe, perché bisogna mettere via abiti e tutto ciò che si è utilizzato nella stagione appena passata, per riprendere l’occorrente per i mesi a venire. Settembre è un momento importante, il mese in cui finisce l’estate, ed entriamo nell’autunno/inverno.

Oltre agli indumenti più pesanti, nei mesi freddi si tirano fuori anche i tappeti, che molti di noi durante la stagione estiva tolgono per evitare di fare calore alla casa. Ma sia che il tappeto sia sempre presente in casa, sia che torni in bella vista col cambio di stagione, la pulizia è una questione difficile da affrontare.

Il tappeto è un elemento di arredo molto bello, ma anche un grande raccoglitore di sporcizia e polvere. Sopra possono cadere residui di cibo, bevande, peli di animali, e molto altro. Ma come lavare i tappeti in casa senza dover ad ogni piccolo alone o macchia portare in lavanderia? Il rimedio c’è.

I tappeti che si possono inserire in lavatrice per la loro grandezza, avranno una vita lunga e pulita. Anzitutto è importante impostare il programma a 30°, e restare fedeli a questa temperatura, perché è quella ideale per pulire senza rovinare la delicatezza del tessuto. Altra precauzione è quella di non usare mai la centrifuga, perché non fa altro che rovinare i tessuti, per la sua azione troppo vigorosa. Per i peli del cane, si consiglia prima di mettere il tappeto in lavatrice, di eliminarli il più possibile con una spazzola apposita, perché spesso i peli restano nella lavatrice e possono attaccarsi ai panni nei successivi lavaggi.

Un altro importante modo, in alternativa alla lavatrice, per pulire e tappeti in casa, è quello di utilizzare le schiume a secco, dei prodotti specifici per questo tipo di pulizie, ideati per andare ad agire direttamente sulla macchia. Questo tipo di prodotti sono semplici da usare, sono degli spray che si spruzzano sulla zona da trattare, e senza dover risciacquare dopo pochi minuti agiscono sulle macchie in questione.