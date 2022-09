Addio parrucchiere, finalmente potrai svegliarti con una piega perfetta

Se il tuo sogno è svegliarti con una piega perfetta, ora c’è un modo perché questo diventi realtà. La novità è davvero incredibile.

Uno dei fastidi più grandi per molte persone è quello di specchiarsi di primo mattino con i capelli arruffati. Se pensate che sia impossibile trovare un rimedio, probabilmente vi state sbagliando.

Capelli, un argomento molto caldo per donne, ma anche uomini! Sono milioni le persone che ammettono di “lottare” ogni giorno per mantenere una pettinatura che sembra non accontentarle mai.

Il cuscino per alzarsi in ordine

Alzarsi con i capelli in ordine si può. Lo dice l’hair sylist più famoso d’Italia, Federico Fashion Style, che ha presentato l’ultima novità in fatto di capelli.

“Il cuscino dei sogni esiste“, ha affermato Federico Lauri sui suoi social presentando la novità di cui è testimonial. E in effetti nella pagina ufficiale della casa produttrice Soff.Im c’è una sezione ufficiale dedicata ad Hair Dream – un cuscino da sogno. Si tratta proprio di un cuscino speciale, con caratteristiche che vi faranno alzare senza i capelli arruffati.

Si chiama Hair Dream Memory Foam, ed è comodo e super-innovativo perché rivestito in tessuto antistatico al Graphene. Federico spiega che “è un materiale di ultima generazione, utilizzato anche in ambito fashion e ricco di proprietà per garantire un riposo pazzesco”. Hair Dream è ecosostenibile, antistress, antibatterisco, termoregolante e traspirante, di origine biomassa- ovvero ottenuto tramite un processo industriale che utilizza gli scarti di lavorazione del mais, a differenza da quello tradizionalmente ottenuto da base minerale.

Il sito ufficiale dell’azienda spiega il Graphene è considerato uno dei materiali più innovativi esistenti, costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbonio con uno spessore equivalente, quindi, alle dimensioni di un solo atomo. Tra le sue caratteristiche principali c’è quella di impedire l’accumulo di cariche elettriche sulla superficie, e di impedire quindi l’effetto arruffato al mattino.

L’hair stylist più famoso d’Italia ha postato delle foto in compagnia del cuscino dei sogni, ed un video in cui si mostra fiero della novità in ambito beauty e benessere, con tanto di commento “Quanto tempo perdi per sistemare la tua piega al mattino? Dimenticatene!”.

Federico Fashion Style vanta su Instagram oltre 1 milione di followers, ed è diventato famoso come il parrucchiere delle star, grazie alla fiducia che per prima gli ha conferito l’attrice Valeria Marini. Il grande pubblico lo ha conosciuto per la serie televisiva che racconta i dietro le quinte della sua vita privata e professionale, dal titolo “Il salone delle meraviglie”.