Il matrimonio dei due super vip è finito, la notizia ora è ufficiale

La notizia è ora ufficiale ed il matrimonio dei due vip è terminato pochi giorni fa.

Le voci circolavano ormai da mesi, ma nessuno si sarebbe mai aspettato dell’ufficialità del divorzio tra i due super vip.

Dopo aver smentito, qualche tempo fa, un simile scenario, mostrandosi sui social insieme, la coppia ha deciso di confermare il naufragio del loro matrimonio.

Il matrimonio dei due vip è finito

La notizia scioccante degli ultimi giorni è la separazione tra Wanda Nari e Mauro Icardi. Infatti, è stata la stessa donna a dare l’annuncio della sua separazione dal calciatore del Galatasaray sui social. L’imprenditrice già da tempo viene interrogata sulla sua vita matrimoniale ed ha deciso di uscire allo scoperto per condividere la verità tra lei ed Icardi.

Il divorzio era da tempo nell’aria, soprattutto dopo la condivisione di un audio della manager che si confidava con una collaboratrice. L’audio è stato reso noto dal programma argentino Lam, in onda su América TV, condotto da Ángel de Brito, nel quale la Nara ha parlato apertamente di divorzio.

Dopo questa fuga di notizie, Icardi ha smentito sui social, ma successivamente i media sudamericani hanno parlato di un tradimento di lei per confermare la crisi profonda della coppia.

Attraverso un post condiviso su Instagram, l’agente del giocatore nel ruolo di moglie, ha comunicato come stanno le cose tra lei e l’ormai ex marito: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli”.

La coppia vip argentina, dopo mesi di pettegolezzi su crisi e riappacificazioni, regali stellari e romantici viaggi, è arrivata a dirsi addio. Inoltre, ad inizio agosto, Icardi aveva duramente smentito le voci relative ad un divorzio imminente, postando scatti social in compagnia della moglie e delle due figlie, Francesca ed Isabella, ma anche commentando con decisione: “Non so chi mi fa più pena, se chi inventa le notizie sulla mia vita o chi ci crede“.

La parabola discendente della storia d’amore tra il calciatore argentino e Wanda Nara, ha avuto inizio lo scorso novembre, quando lei, sempre attraverso i social, ha confermato il tradimento del calciatore con Eugenia Suarez, dicendosi pronta a divorziare da lui.