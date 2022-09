La dedica sul palco lascia tutti senza parole, la star ferma il concerto

La star della musica ha fermato il concerto per fare una dedica che ha lasciato il pubblico presente senza parole.

Una notizia che ha fatto venire i brividi ai fans del cantante di fama internazionale, presenti alla data del tour mondiale.

Eros Ramazzotti in concerto all’Arena di Verona ha regalato due nottate di emozioni, non solo dal punto di vista musicale.

Eros e la dedica ad Aurora “Mi fai diventare nonno”

Il cantante romano ha spiazzato tutti con un momento molto intimo, condividendo con il pubblico la felicità per la notizia che la figlia Aurora è incinta del primo figlio.

Ramazzotti è tornato, dopo un periodo di pausa, con un nuovo disco dal titolo “Battito Infinito”, che ha dato anche il titolo al suo tour mondiale che lo porterà ad abbracciare il suo affezionato pubblico – che lo segue sin dai suoi esordi negli anni Ottanta. Eros, come è chiamato da tutti, dal 1984 ha venduto circa 60 milioni di dischi, ed è uno degli artisti italiani più affermati ed amati in tutto il mondo, in particolare in America Latina.

Eros, in occasione di una data del tour che prende il titolo dall’ultimo album, ha voluto fare una dedica speciale all’Arena di Verona, dove era presente sua figlia Aurora. “Era il 1996 quando sei nata amore mio. Mi fai diventare nonno. Voglio portarlo sul palco a cantare insieme a me, se è maschio o se è femmina…l’importante è che stia bene, e come ho detto prima, che arrivi in un mondo migliore di quello che speriamo. Grazie a voi, vi amo”.

La figlia del cantante, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker, era presente in prima fila all’Arena e si è commossa di fronte alle parole del papà, visibilmente emozionato. Aurora aveva nei giorni scorsi confermato la sua gravidanza, dopo settimane di silenzio di fronte ai rumors insistenti che viaggiavano su tutti i mezzi di comunicazione.

Per confermare la dolce attesa, la conduttrice aveva pubblicato un video molto divertente nel quale si vede protagonista assieme al compagno e futuro papà Goffredo Cerza, in un piccolo siparietto che annuncia alla fine la lieta novella. Aurora in queste ore è tornata sul social spiegando il suo silenzio come una “scelta consapevole e necessaria da una parte per capire cosa mi sta accadendo in questo ultimo periodo e poi perché vi confesso che questo fatto di essere diretta e trasparente, di aver quindi portato me stessa su questi canali, un po’ stava diventando un’arma a doppio taglio“. Mamma Michelle anche dichiarato pubblicamente la sua gioia di diventare presto nonna.