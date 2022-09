Scioccante scoperta in Qatar: succederà proprio durante il prossimo Mondiale

Al prossimo Mondiale di calcio, in programma in Qatar, ci sarà una scioccante scoperta.

L’edizione di Qatar 2022 sarà la prima della storia a disputarsi d’inverno, a causa delle torride temperature estive del Paese ospitante.

Il prossimo Mondiale sarà anche il più ricco della storia, grazie ad un investimento sensazionale da parte del Governo, che ha stanziato per la manifestazione circa 200 miliardi di dollari.

La clamorosa scoperta in Qatar

La maggior parte dei soldi stanziati dal Governo, sono stati utilizzati per la realizzazione degli stadi. Infatti, quasi tutti gli impianti sono lussuosi e di altissimo livello, sia sotto il profilo architettonico, sia sotto quello funzionale.

Gli stadi del Qatar sono dotati di tetti che si aprono e si chiudono in base alle esigenze, di aria condizionata e di tantissimi altri comfort.

Lo studio Fenwick Iribarren Architects ha vinto la gara d’appalto ed ha trovato una soluzione geniale per la progettazione del Ras Abu Aboud Stadium. Infatti, l’impianto è perfettamente funzionale, bello esteticamente e con tutto ciò che serve, ma si distingue da tutti gli altri stadi del mondo per una grande particolarità.

Il Ras Abu Aboud Stadium, infatti, può essere smontato e rimontato in un altro posto. Per fare ciò, lo stadio è stato realizzato con una serie di container allocati all’interno di una struttura portante in acciaio. L’impianto occupa una superficie di 450.000 metri quadri, ora (ma chissà per quanto) si trova sul lungomare a sud-est di Doha ed ha una capienza di 40.000 posti.

“Questo impianto è capace di essere smontato e rimontato in una nuova posizione nella sua interezza o costruito in numerosi piccoli centri sportivi e luoghi culturali“. Queste sono le parole di H.E. Hassan Al Thawadi, segretario generale del Supreme Committee for Delivery & Legacy.

“Tutto questo in uno stadio che offre l’atmosfera che i fan si aspettano in una Coppa del Mondo e che è costruito in un modo estremamente sostenibile sono contento di questo design e sono sicuro che il Ras Abu Aboud Stadium diventerà un progetto da seguire per i futuri pianificatori di grandi eventi“, conclude il segretario generale.

Il torneo prenderà il via lunedì 21 novembre 2022 alle 11 italiane (13 secondo il fuso orario del Qatar) allo stadio Al Bayt. Le partite della fase a gironi, che durerà 12 giorni, saranno giocate in quattro fasce orarie: 11, 14, 17, 20. Gli orari della fase ad eliminazione diretta saranno alle 16 e alle 20. La finale si disputerà domenica 18 dicembre alle 16:00 allo stadio Losail, mentre il Khalifa International Stadium ospiterà lo spareggio per il terzo posto il 17 dicembre.