Oggi 3 segni zodiacali faranno scintille: merito di un’allegria a dir poco contagiosa

Allegria contagiosa grazie a 3 segni zodiacali che nella giornata di oggi faranno delle vere e proprie scintille. Vediamo quali sono.

Un martedì davvero super per 3 segni del nostro zodiaco, che si sentiranno allegri a più non posso.

Siamo entrati nell’ultima settimana del mese di settembre, e l’autunno è davvero iniziato, da tutti i punti di vista.

Oroscopo di martedì 26 settembre, l’allegria invade tutti!

I nati il 26 settembre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed il loro Santo protettore è San Vincenzo de’ Paoli.

I nati in questa data sono persone che vivono dentro un dualismo continuo, quello tra ciò che appaiono e ciò che sono veramente. Non è una questione di poco conto, e certamente molti di voi si riconosceranno in questa “fotografia”. Chi è nato oggi, apparentemente sembra forte, con le idee chiare e senza tentennamenti; in realtà vacilla molto, soprattutto interiormente, e soffre spesso di insicurezza.

Il 27 settembre sono nati molti personaggi famosi, come Luigi XIII di Francia, Cosimo De’ Medici, Giulio Berruti, Paolo Brosio, Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti), Carlo Alberto Dalla Chiesa, Grazia Deledda. In questo giorno nel 1821 il Messico ottiene l’indipendenza dalla Spagna, e nel 1940 a Berlino viene firmato il Patto tripartito da Germania, Giappone e Italia. Oggi si celebra la Giornata mondiale del turismo. Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo di questo martedì.

Gli amici del Cancro oggi non si alzano col piede giusto, ma saltano direttamente dal letto! La voglia di affrontare questa giornata con allegria è sotto gli occhi di tutti, ed anche se al lavoro vi aspettano ore impegnative, il vostro buonumore sarà contagioso e vi aiuterà a passare il tempo più in fretta. I vostri colleghi vi ringrazieranno!

Lavoro alla grande anche per gli amici dell’Acquario, che oggi avranno grandi soddisfazioni e sorrisi per tutti. Il vostro buonumore e positività saranno una guida in questo martedì per chi lavora con voi, e i risultati si vedranno. Chi lavora nel campo commerciale, ad esempio, oggi vedrà raddoppiare le vendite, perché il sorriso e l’atteggiamento positivo arriveranno anche ai vostri clienti.

I nati in Vergine, infine, se la vedranno con un martedì davvero speciale, e questo mood influenzerà tutti gli ambiti della giornata. Paolo Fox nello specifico vi consiglia di approfittare di questa giornata per decidere di cambiare look, e di prendere coraggio se avete in testa quel cambio di pettinatura che da tempo vi piacerebbe mettere in atto. E allora pettine in mano, e sorrisi!