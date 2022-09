Quanto costa una cena da Alessandro Borghese? La cacio e pepe da quasi 30 euro è solo l’inizio

Il nuovo ristorante di Alessandro Borghese è oggetto di particolare attenzione, non solo perché il famoso chef ha attirato l’attenzione di tutti con i suoi programmi ma anche perché i prezzi dei piatti hanno già suscitato polemiche.

AB – Il lusso della semplicità è il locale di Borghese aperto a pranzo e a cena, si trova a Cà Vendramin Calergi in un palazzo storico di grande valore. Il ristoratore è molto amato per i suoi programmi televisivi e dopo il successo di 4 Ristoranti e Celebrity Chef ha annunciato questa apertura tutta veneziana.

L’obiettivo del ristorante, che doveva aprire già prima della pandemia, è proporre una cucina particolare ma semplice. Il locale è composto da cinque sale ed ha anche un bistrot e una pasticceria. Una struttura che si estende su circa 700 metri quadri di cui quasi la metà sono giardino. Può ospitare circa 80 coperti, gli arredi sono in tipico stile veneziano e nessun dettaglio è lasciato al caso.

Menù ristorante Alessandro Borghese

Al suo interno lavorano circa 30 persone, il direttore è giovanissimo ma a destare attenzione è il menù e soprattutto i costi. La Cacio e Pepe con Spaghettone ha un costo di 28 euro ma passiamo al resto: linguine alla Busara di scampi con aglio nero e germogli di prezzemolo costano 35 euro, gnocchetti con granciporro, corallo, bitter al sedano e anice 30, il risotto con datterino confit, basilico e lime essiccato 28, il tagliolino con burro al limone, carpaccio di branzino affumicato e pane croccante alla maggiorana 32 euro.

Veniamo poi al pesce (costo al pezzo): scampi 6 euro, ostriche 7, gambero rosso 8, pesce marinato 6, capasanta 6, tagliatella di seppia 6, saltata di conchigliacei 14, calamari fritti 14 e palombo croccante 12. Ci sono anche i vari fritti come paranza locale con gazpacho a 15 euro. Tra gli antipasti capasanta affumicata a 35 euro, uovo con spuma di patate, spinaci e sarda 33 euro, gallina con datteri e chips di polenta 30 euro, picanha veneta 36 euro, baccalà mantecato a 30 euro.

Come secondi piatti il trancio di ottombrina a 35 euro, l’anatra a 40 euro, la porchetta di agnello a 40 euro, il polpo alla brace 32 euro, l’anguilla a 36 euro, il finocchio all’anice 26 euro. Come dessert mousse al cioccolato a 18 euro, panna cotta a 16 euro, cheesecake a 16 euro, tiramisù homemade a 14 euro e anguria a 16 euro.

Dei pressi sicuramente non economici, si stima, considerando anche i vini e le bevande per una cena completa a persona un prezzo medio di 130/150 euro ovviamente in base alle pietanze scelte e al numero di portate.