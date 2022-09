Se accade questo nella tua casa, potresti avere vita breve

Lo studio ha rivelato che se nella tua casa accade questo fatto, la vita delle persone può essere messa a rischio. Vediamo in che modo.

Spesso quando siamo in casa, nella nostra quotidianità, non pensiamo a quanto qualcosa di normale possa in realtà nascondere un rischio per la salute.

La notizia arriva dai ricercatori i ricercatori della Queen’s University di Kingston, in Canada, che hanno effettuato uno studio su centinaia di persone.

Dormire vicino a chi russa, i pericoli per la salute

Ebbene parliamo di sonno, o meglio di qualità del sonno, e di un problema molto diffuso tra le persone: il russare notturno.

Secondo la ricerca canadese, il russare ha un legame con l’aspettativa di vita, e quindi ha delle conseguenze molto serie su chi abbiamo vicino. Uno dei motivi di discussioni e tensioni in molte coppie, infatti, risulta essere il russare di uno dei due.

Finora si è sempre pensato o affrontato il problema del russare dal punto di vista dei fastidi che può creare alle persone con cui vive chi ne soffre; dal punto di vista della salute, invece, si è sempre parlato dei motivi per cui una persona soffre di questo disturbo, ma mai di cosa questo può comportare per chi ha intorno. Il team canadese, invece, ha confermato che dormire accanto ad una persona che russa, provoca delle conseguenze sulla salute.

La ricerca ha rilevato su tutti i soggetti studiati, delle condizioni di salute fisica e mentale fortemente debilitate. Dal punto di vista fisico i pericoli sono sia per l’udito che anche un maggiore rischio di contrarre malattie cardiache. A questo si aggiungono ansia e stress, che mettono a dura prova l’equilibrio psichico di chi non riesce a dormire serenamente.

Tutti questi problemi, fisici e mentali, hanno in comune il grande fastidio che provoca il sentire qualcuno russare. Consideriamo che fare un buon sonno, è alla base di una buona salute, e come ben sappiamo, non riuscire a dormire le ore necessarie al corpo per riposare ha delle conseguenze sulla giornata che andiamo a trascorrere.

Lo studio ha spiegato che il non riuscire ad addormentarsi ad un’ora giusta, a causa del russare, o peggio ancora le continue interruzioni notturne, contribuisce al sorgere di malattie cardiache; molto è legato allo stress e all’ansia che durante il giorno e la notte accumuliamo per non essere riusciti a riposare adeguatamente. Il corpo quindi non avrà possibilità di recuperare le energie e di avere la forza e la lucidità di affrontare le giornate, mettendo in affanno l’organismo e la psiche.