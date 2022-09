Se in macchina non guidi dove ti siedi? Rispondi e scopri se sei fiducioso o sospettoso

In macchina quando non sei alla guida, dove ti siedi? rispondi al nostro Test per scoprire se sei fiducioso o sospettoso.

In automobile è importante dove ci sediamo quando non ci troviamo alla guida, forse in pochi ci fanno caso, ma può dirci molto di noi.

Il Test che vi propone Chesuccede oggi, è un test che sembra banale, ma la cui risposta potrebbe dirci molto sulla nostra personalità. Oggi il tema del nostro test riguarda la guida, e in particolare dove ci mettiamo seduti.

Sei fiducioso o sospettoso?

Viaggiare in automobile, per brevi o lunghi tratti, è ormai un’abitudine quotidiana. La macchina è uno dei mezzi di trasporto più diffusi in Italia, dove secondo i dati attualmente circolano 37 milioni di automobili ovvero 1 auto ogni 1,65 abitanti.

Ogni giorno milioni di persone dunque, viaggiano in automobile, sia da soli che in compagnia. Molti hanno la patente, ed amano guidare, anzi a volte addirittura preferiscono non lasciare al guida ad altri, mentre al contrario ci sono persone che non hanno mai – per scelta o meno – preso la patente.

Che tu sappia guidare o meno, quante volte ti è capitato di essere ospite nella macchina di qualcuno? sicuramente spesso. Ma ciò a cui spesso non pensiamo, o ci pensiamo superficialmente, è dove preferiamo metterci seduti in auto. Il nostro test fa una domanda semplice: dove preferisci sederti quando non guidi? Dietro dal lato passeggero, accanto al conducente, o dietro dal lato di chi guida? Vediamo cosa hai risposto, perché questo può dirci se sei sospettoso o fiducioso.

RISPOSTA A: Sei una persona totalmente fiduciosa. Ti piace sederti dietro, e metterti comodo per gustarti il viaggio, senza controllare e lasciando totale fiducia al conducente.

RISPOSTA B: Se hai scelto l’opzione B, hai l’abitudine di scegliere il posto accanto al conducente, e questo significa che sei una persona sospettosa, che ha bisogno di avere le situazioni sotto controllo. Non riesci a lasciarti andare e a lasciare carta bianca al conducente, e molto probabilmente sei una di quelle persone che mette bocca su tutto quando è in auto, dalle strade da scegliere fino alla musica da ascoltare.

RISPOSTA C: Sei una persona attenta, che lascia fare agli altri, ma sempre con un occhio aperto a controllare. Sei tendenzialmente fiducioso, ma non lascia mai totale presa di decisione agli altri, forse perché spesso ti sei “fatto male”. In automobile ti siedi dietro, dal lato del conducente, per avere la stessa visuale durante il viaggio. Quattr’occhi sono meglio di due!