Beautiful, Thomas si scaglia contro Brooke: le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.



Nelle nuove puntate di Beautiful, trasmesse a fine settembre negli Usa, si vivranno momenti di altissima tensione.

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse attualmente sulla Cbs, rivelano alcuni attimi di paura per Brooke.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Brooke si presenterà a Villa Forrester per avere un confronto con Thomas. Infatti, la signora Logan avrà intenzione di convincere il figliastro a smetterla di aiutare Steffy a tramare per il ritorno di fiamma tra Ridge e Taylor. Inoltre, la donna avrà intenzione di riportare il piccolo Douglas a casa di Liam, Hope e la piccola Beth. Il litigio, ovviamente, degenererà in pochi minuti.

Il fratello di Steffy, in particolare, si scaglierà come una belva contro la matrigna, accusandola di tutte le disgrazie accadute a lui e ai suoi genitori dopo essere stato incolpato di usare suo figlio per manipolare Hope. Durante l’acceso confronto, il ragazzo inizierà a gesticolare, impugnando un coltellino con il quale stava sbucciando della frutta prima dell’arrivo di Brooke. Per questa ragione, quest’ultima si sentirà minacciata dal figliastro.

Nelle puntate americane di Beatiful, Brooke racconterà tutto a Ridge, il quale non esiterà ad affrontare suo figlio, che invece lo accuserà di prendere solamente le difese di sua moglie. Ed ecco arrivare il colpo di scena: due persone giungeranno a villa Eric, presentandosi come assistenti ai servizi sociali, intenzionati a interrogare Thomas.

In questa circostanza, lo stilista rivelerà che Thomas è un buon padre, tanto da prendere le sue difese. A tal proposito, Forrester crederà che ci sia lo zampino di sua moglie e per questo le chiederà se è stata lei a denunciare suo figlio alle autorità competenti. La signora Logan, però, respingerà le accuse, che sembreranno essere accettate da suo marito, il quale però vorrà vederci più chiaro.

Nel frattempo, Taylor deciderà di fare un passo indietro nei confronti di Ridge, in quanto stufa delle continue liti con la rivale. Pertanto, Steffy deciderà di spedirla in un soggiorno ad Aspen in Colorado. La località montana farà da sfondo agli sviluppi nella trama tra Brooke, Ridge e la dottoressa Hayes.

Beautiful è la soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.