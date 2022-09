Cercano casa ma nessuno crede in loro, poi la scioccante verità

I due fidanzati stanno cercando casa per andare a convivere, ma nessuno crede in loro.

La scioccante vicenda è avvenuta a Milano e i due ragazzi sono rimasti senza parole dopo essersi stati continuamente respinti.

I due partner stanno continuando a cercare l’appartamento dove andare a vivere ma, fino ad ora, tutti i proprietari si sono rifiutati.

La sconvolgente verità sulla vicenda

Paolo e Carlotta sono fidanzati da quasi cinque anni e da circa un anno desiderano andare a convivere. C’è però un ostacolo che si frappone tra loro e la ricerca di una casa: i proprietari si tirano indietro quando scoprono che hanno la sindrome di down. Infatti, nonostante entrambi abbiano un lavoro a tempo indeterminato e siano in grado di badare a loro stessi, è impossibile riuscire a trovare un appartamento, come confermano i rispettivi genitori e l’associazione che li segue.

Carlotta Sganga ha 39 anni ed è impiegata in un’agenzia di lavoro mentre Paolo Sesana di anni ne ha 35 ed è dipendente di un fast food. Lei vive in un appartamento con altri ragazzi Down e gli educatori, mentre lui abita con la madre a Cinisello Balsamo.

A causa dei tanti impegni lavorativi e sportivi (Paolo gioca a basket, Carlotta a karate), sono costretti a frequentarsi solo un paio di giorni alla settimana, tuttavia, andando a convivere, riuscirebbero a godersi la loro quotidianità. Il problema principale è trovare una casa in affitto, poiché i proprietari si tirano sempre indietro.

“Una volta le trattative stavano andando bene, al momento di consegnare la caparra di 3.600 euro ci hanno detto che non si poteva più procedere. Un’altra volta la proprietaria di una casa al quarto piano ci ha detto: “Non posso rischiare che si buttino dalla finestra“. Queste sono le parole della madre di Carlotta al Corriere della Sera.

Paolo e Carlotta, presto futuri sposi, sono ancora alla ricerca di un appartamento a Milano. I due partner, infatti, sognano una casa con due camere in zona di piazzale Lotto, Wagner o vicino a corso Vercelli, dove l’associazione di cui fanno parte ha un’altra casa, così da poter frequentare spesso i loro amici.

La sindrome di Down è la più comune causa genetica di disabilità intellettiva ed è dovuta alla presenza, parziale o totale, di un cromosoma 21 in sovrannumero (trisomia 21). Secondo alcuni recenti studi, si stima che l’attuale prevalenza nella popolazione generale vari tra 1 su 1000 e 1 su 2.000 nati.