Il famoso volto di Amici dice improvvisamente addio alla danza

Amici di Maria De Filippi ha segnato generazioni con un programma che da oltre dieci anni continua a forgiare talenti ma soprattutto che ha portato all’attenzione italiana molti protagonisti del ballo che hanno avuto ampia visibilità anche da parte di coloro che non sono appassionati del genere.

La notizia di questo abbandono arriva come un fulmine a ciel sereno, nessuno poteva immaginare che scegliesse di mettere da parte il suo talento e la sua grinta per passare ad un tipo di lavoro completamente diverso.

Evidentemente l’esperienza nel programma deve avere avuto un effetto determinante perché parliamo di un personaggio veramente molto amato e apprezzato dal pubblico a casa.

Personaggio di Amici lascia la danza

Il mondo della danza oggi è molto variegato ma negli anni nel programma di Maria De Filippi ci sono state vere e proprie battaglie. Molti professori sono arrivati, altri sono andati via e altri ancora sono diventate vere e proprie icone come ad esempio la maestra Celentano che è diventata una delle figure di riferimento del programma.

Questa notizia quindi sorprenderà tutti perché Garrison, all’età di 67 anni, ha deciso di lasciare il mondo della danza. Il famoso coreografo ha raccontato: “Alla giovane età di 67 anni ho deciso di cimentarmi in altro, cioè di dedicare più tempo al canto e alla recitazione, ma anche alla conduzione tv. Lo avevo deciso quando ho lasciato Amici, ma poi è arrivato il covid che ha massacrato e bloccato tutti. Sto facendo anche lezioni di dizione, anche se non sembra. Sono molto tenace, quando mi metto in testa qualcosa la porto avanti…”.

Ha anche raccontato di come sia particolarmente richiesto in tv, cosa che non pensava possibile, forse perché il suo nome è una garanzia. Ha anche specificato che la danza gli ha dato tanto ma che ora è il momento di passare ad altro come canto, recitazione e anche conduzione. A marzo uscirà un film di cui è protagonista: Un papà sotto l’albero. Garrison ha registrato anche delle canzoni di Natale con Beppe Vessicchio che presto usciranno.

Adesso è preso da Performer Italian Cup dove lavora con molti dei protagonisti di amici come Vessicchio, Grazia Di Michele, Diana Del Bufalo, Raffaele Paganini, Maura Paparo. Diana era un’allieva, altri professori, altri ancora collaboratori esterni. Ha anche detto di non aver sentito la De Filippi che sapeva però del suo programma “la rispetto e le voglio bene” ha detto dimostrando che non c’è alcuna tensione tra loro.