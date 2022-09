In casa hai una cosa che ti farà risparmiare centinaia di euro, ma non la usi come dovresti

In casa abbiamo a disposizione qualcosa in grado di farci risparmiare molti soldi, ma che dobbiamo imparare ad usare. Ecco di cosa si tratta.

Lo sai che in casa potresti avere oggetti o altro che non usi nell’unico modo che può essere utile?

In casa spesso siamo circondati da oggetti o altro che siamo abituati, anche giustamente, ad utilizzare nella maniera cosiddetta convenzionale. Ma nell’ottica del riutilizzo intelligente e sostenibile, e soprattutto del risparmio, è bene conoscere quali altri utilizzi possiamo fare di ciò che abbiamo in casa.

Pastiglie per lavastoviglie, l’aiuto che non conosci

Non tutti abbiamo una lavastoviglie in casa, è vero, ma chi ce l’ha anzitutto può allungare le orecchie, ma non solo. Probabilmente vi farete prestare qualche pastiglia per lavastoviglie da un’amica o chissà…deciderete di tenere una confezione a casa come milleusi.

In un momento storico particolare, in cui risparmiare più che mai è importante, abbiamo a disposizione delle piccole chicche per poter utilizzare qualcosa che già abbiamo, in stile “milleusi”. Si tratta delle pastiglie per la lavastoviglie, che chiunque abbia questo elettrodomestico a casa conosce molto bene.

Queste tavolette hanno un potere pulente intensivo, che serve a pulire le stoviglie di ogni tipologia da ogni tipo di macchia, ma anche un’azione protettiva su materiali come vetro e plastica; ma non solo, hanno anche il compito di favorire il processo di addolcimento dell’acqua, così da lasciare i piatti brillanti e senza i segni di accumulo di calcare.

Come spiegano gli esperti di Finish, le pastiglie per lavastoviglie sono composte da strutturanti (per contrastare la durezza dell’acqua e migliorare la qualità di lavaggio), da agenti sbiancanti, da enzimi capaci di attaccare amido e proteine, e da tensioattivi, che favoriscono la solubilità dello sporco. Ma sapete che possiamo usarle anche per altri scopi casalinghi? girando su web abbiamo raccolto i più utili.

Anzitutto le pasticche per lavastoviglie sono utili per pulire il forno incrostato, immergendone una in acqua calda ed usando questo mix per pulire con un panno tutte le parti incrostate; sarà più efficace se lasciamo agire per un quarto d’ora, prima di risciacquare.

Mattonelle e pareti di bagno e cucina possono essere lavate con una pastiglia diluita nell’acqua calda, e nello specifico del wc, si consiglia di mettere una pastiglia per lavastoviglie nel water prima di andare a letto, e lasciarla agire per tutta la notte. Così calcare e sporco andranno via dal nostro bagno.

Utilissime le pastiglie anche per togliere le macchie e cattivi odori, anzitutto quelle antipatiche da the e caffè; il procedimento è sempre di sciogliere una tavoletta in acqua molto calda e procedere con la pulizia. Un valido aiuto infine lo abbiamo anche per quanto riguarda la pulizia dei panni lavati in lavatrice, che spesso hanno un cattivo odore. In questo caso il consiglio è di dare un lavaggio a vuoto a 90° inserendo due tavolette nel cestello, mentre se vogliamo i capi bianchi come nuovi, si può aggiungere nel cestello una pastiglia durante il normale lavaggio dei panni. Ricordate però di non usare questo metodo con i capi colorati, perché il rischio è di scolorirli.