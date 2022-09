La star del cinema incastrata nuovamente, aveva già affrontato un processo

E’ stata incastrata di nuovo la famosa star del cinema, che è da poco uscita da un processo complicato.

La star di Hollywood ha da poco ripreso la sua vita normale, dopo la brutta faccenda legale che aveva dovuto affrontare.

Le bufere mediatiche sui personaggi famosi sono all’ordine del giorno, lo sa bene la star del cinema che ha dovuto affrontare una situazione legale di cui hanno parlato tutti.

Johnny Depp e la storia con l’avvocatessa che l’ha difeso contro l’ex moglie

L’attore americano è stato in questi mesi protagonista della vicenda processuale seguita da milioni di persone in streaming, contro la sua ex moglie e collega Amber Heard.

Johnny Depp è stato protagonista del processo dell’anno, quello per diffamazione che lo ha visto in aula contro la ex moglie Amber Heard, terminato il 2 giugno di quest’anno con la vittoria dell’attore e la condanna a diffamazione per la Heard, con tanto di risarcimento di 15 milioni di dollari di danni.

Chiuso il sipario sulla vicenda e le tante dirette streaming dall’aula del processo che hanno tenuto incollati milioni di persone nel corso di tutta la controversia, Depp aveva dichiarato di voler tornare alla normalità. L’attore, padre di due figli avuti dalla cantante e attrice francese Vanessa Paradis, è stato sostenuto e difeso durante il processo da un team di avvocati che da subito hanno attirato l’attenzione dei media e dei fans di Depp.

Durante il processo, oltre agli avvocati ufficiali incaricati di difendere Johnny, Ben Chew e Camille Vasquez, era presente in veste di “accompagnatrice” dell’attore, l’avvocatessa Joelle Rich, che lui stesso ha voluto al suo fianco in quella occasione. La Rich, 37enne londinese, aveva rappresentato l’attore nella sua causa per diffamazione contro il Sun del 2020, quando l’attore aveva citato in giudizio il tabloid per averlo definito come un “picchiatore di mogli”.

Depp e la sua avvocatessa da allora, secondo i tabloid, sono rimasti molto legati, tanto da essere presente al processo per diffamazione di quest’anno presso il tribunale della contea di Fairfax, in Virginia. US Magazine spiega che una fonte ha loro chiarito che “Non c’era alcun obbligo professionale per la sua presenza (durante il processo contro Heard, ndr). Era personale“, aggiungendo che il duo “discretamente” si è incontrato negli hotel durante le prime fasi della loro storia d’amore.

Anche se US Weekly ha definito la relazione “seria” definendola con una “chimica è fuori dal comune”, People conferma la frequentazione, ma mette in dubbio che sia una questione seria. Di Joelle Rich si sa che è londinese, ha 37 anni, ed è madre di due figli avuti da un matrimonio terminato con una separazione. In attesa di capire se la coppia confermerà ufficialmente la relazione, i paparazzi hanno già immortalato i due in diverse occasioni, ma ciò non vuol dire che ci sia una storia d’amore in corso.