La testa scoppia, troppi pensieri per 3 segni zodiacali

Oggi la testa rischia di scoppiare a 3 segni zodiacali, colpa dei troppi pensieri. Vediamo di chi si tratta.

Le stelle per questa giornata di metà settimana ci dicono che pensare troppo a volte fa male. Lo sanno bene 3 segni del nostro zodiaco.

I nati il 28 settembre sono del segno zodiacale della Bilancia, e il santo del giorno è San Venceslao (Martire), protettore di fabbricanti di birra, prigionieri e chierichetti.

Oroscopo di mercoledì 28 settembre, mal di testa in vista

I nati in questa data sono molto amabili agli occhi degli altri, e attirano a sé molti interessi; riescono ad essere un punto di riferimento per chi hanno attorno, sia in ambito professionale che nella vita privata.

Il 28 settembre sono nati alcuni personaggi noti come Aldo Baglio, Achille Campanile, Brigitte Bardot, Brunori Sas, Lory del Santo, Naomi Watts, Paolo Brosio, Saverio Costanzo e Hilary Duff.

Nel 1928 in Italia viene istituita la Federazione Italiana Rugby; nella notte del 28 settembre 1978 muore Papa Luciani (Giovanni Paolo I) dopo appena 31 giorni di pontificato, all’età di 66 anni. Nel 1992 arriva in Italia, direttamente dal Giappone, il Karaoke. Ma torniamo ai giorni nostri, e a cosa ci dicono le stelle per questo mercoledì di fine settembre.

Oggi le nostre amiche stelle prevedono mal di testa per 3 segni dello zodiaco, che sono presi da troppi pensieri. Il segno del Cancro oggi è disturbato da parecchi pensieri riguardanti problemi principalmente sull’attività lavorativa, quindi di carattere pratico ma anche decisionale. Il consiglio delle stelle è di cercare di ordinare per priorità, anche se ora sembra impossibile.

Gli amici del Sagittario hanno decisamente una giornata No, con i nervi a fior di pelle e la sensazione che nulla gli vada bene. Sono giornate che devi aspettare che passino, non c’è altro da fare…ma nel frattempo attenzione a non esagerare nelle polemiche, sia a casa che al lavoro, perché le parole contano e chi avete vicino potrebbe offendersi.

Anche l’Acquario ha una testa che gli scoppia, coi pensieri che invadono ogni angolo; insomma il traffico è in tilt oggi! Le preoccupazioni portano a nervosismi e tensioni spesso inutili, ma delle quali vi renderete conto solo grazie agli altri. Chi avete vicino in questa giornata potrebbe farvi notare che non siete molto comunicativi e che il vostro atteggiamento spigoloso potrebbe non risultare gradevole. Il consiglio delle stelle è di ascoltare chi vi da questi consigli, saprete tranquillamente capire chi è dalla vostra parte, e lo fa solo per il vostro bene.