L’attore si è buttato, nessuno se lo sarebbe mai aspettato proprio da lui

Nessuno si aspettava che l’attore di fama mondiale, amato da milioni di fans, si buttasse in questo modo. Vediamo cosa è accaduto.

La notizia è apparsa su giornali e siti web, ed ha incollato agli schermi i fans dell’attore.

Il fatto accade in una terra molto cara all’attore americano, la Francia, dove da anni ha messo le radici delle sue attività fuori dal set.

Brad Pitt entra anche nel mondo del beauty

Parliamo di Brad Pitt, uno degli attori più famosi ed amati del mondo, che in questi mesi si sta lanciando sempre più in attività di business fuori dal set cinematografico.

L’ultima attività in cui Brad si è lanciato, riguarda il mondo del beauty, con una linea per la skin care dal nome Le Domaine. Il sito ufficiale spiega che la genesi di Le Domaine inizia con una serie di incontri centrati sul territorio lavorato e protetto dalla famiglia Perrin, che lo porta avanti da ben 5 generazioni.

Dopo essersi innamorato della bellezza unica della Provenza – spiega il sito – Brad Pitt ha lavorato con la famiglia Perrin per restaurare Miraval, coltivando i vigneti della tenuta e costruendo una forte collaborazione. Spinto dallo stesso desiderio di preservare la Terra e il suo ecosistema, di salvaguardare le ricchezze del nostro mondo per le generazioni future, Le Domaine e il suo approccio distintivo alla cura della pelle sono stati un passo naturale per entrambi.

“L’obiettivo è imitare i cicli organici della natura, la sua bellezza primordiale. Non ci sono rifiuti in natura. Tutto ciò che è rimasto o scartato diventa cibo per qualcos’altro. Questo sistema circolare esemplare è l’ispirazione per Le Domaine“, ha spiegato l’attore americano.

Alla soglia dei 60 anni, l’ex marito di Angelina Jolie – con la quale aveva acquistato proprio Chateau Miraval, in Provenza – ha voluto portare avanti il suo legame con questa terra e con il vino, buttandosi in questa nuova avventura. Il brand offre una linea di prodotti per rallentare il processo di invecchiamento cutaneo che siano adatti a tutti, che nascono da una combinazione di vinacce di semi di Grenache, semi di Syrah e bucce associate a un microrganismo post-biotico benefico per il microbioma cutaneo.

Il composto presenta livelli altissimi di antiossidanti e anti-MMP (metallo-proteinasi di matrice, come la collagenasi, che distrugge il collagene). I prezzi delle creme, emulsioni e sieri della linea Le Domaine vanno dai 70 ai 350 euro, visto la selezione molto ridotta ed esclusiva di creme che il brand propone.