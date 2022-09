Quattro hotel, sai chi paga il conto a fine puntata? No, non è Bruno Barbieri

Bruno Barbieri con 4 Hotel ormai è diventato una leggenda, si aggira tra le strutture più belle d’Italia mostrando particolari, tipo di esperienza e tante curiosità. La domanda però sorge spontanea per tutti, alla fine chi lo paga il conto?

All’interno di ogni puntata vengono messi a confronto quattro diversi hotel, si tratta di strutture particolarmente belle quindi che sono state scelte accuratamente per un motivo. Un viaggio tra le bellezze italiane, non solo per gli hotel ma anche per le mete.

Ci sono quelli super chic, gli hotel più rustici e i giudici soggiornano per una notte e vivono un’esperienza completa, talvolta aggiungendo anche qualche tour o qualcosa di particolare.

4 Hotel di Bruno Barbieri: il conto

Il programma va in onda dal 2015 ma negli ultimi anni ha raggiunto vette importanti. Quello che viene valutato è tutto il servizio quindi location, prezzo, colazione, sistemazione in camera. I giudici, oltre a Bruno Barbieri sono albergatori quindi personaggi specializzati che offrono un punteggio da uno a dieci in base a cinque criteri che sono fissati.

L’obiettivo è determinare se la struttura non solo è ottima ma quali sono i prodotti di punta che è in grado di offrire come una vista superlativa, una colazione incredibile ecc. Dopo la sfida i giudici esprimono le loro votazioni ma alla fine solo Barbieri può decretare la vittoria finale poiché può confermare quei voti oppure ribaltarli del tutto. Coloro che vincono la puntata si aggiudicano cinquemila euro che possono utilizzare per andare a ristrutturare la propria attività o per acquistare dei prodotti.

La domanda che tutti si fanno, visto che viene presentato regolare conto, è chi lo paga effettivamente? Tutto viene messo a disposizione degli ospiti quindi colazione, accoglienza, staff. La verità è che non è il programma a pagare, di fatto gli albergatori accettano di partecipare e di offrire una notte con le esperienze relative in modo totalmente gratuito per prendere parte alla valutazione e al gioco e quindi provare ad aggiudicarsi il montepremi.

Anche se quindi viene presentato un conto, questo serve solo per comparare i prezzi. Né Bruno Barbieri, né tanto meno il programma provvedono a saldare ma tutto viene offerto dalla struttura. Quindi ogni albergatore può scegliere se dare di meno o di più in base alle sue volontà, ovviamente poi i servizi saranno giudicati quindi fanno molta attenzione in questo senso.

Una bella vetrina per chi è del settore e vuole farsi notare visto che il programma è ampiamente seguito.