Ti svegli sempre dopo mezzanotte? Fai attenzione, potrebbe non esser un caso

Se ti svegli dopo mezzanotte, potresti avere questa orribile particolarità.



Una buona qualità del sonno è essenziale per una buona salute fisica e psicologica, tuttavia alcune persone rimangono sveglie anche dopo mezzanotte.

Alcuni ricercatori hanno evidenziato le conseguenze dannose dello svegliarsi dopo la mezzanotte ed hanno mostrato i cambiamenti comportamentali delle persone sveglie di notte.

La terribile particolarità individuata da alcuni ricercatori

Un nuovo studio scientifico, intitolato La mente dopo la mezzanotte: risveglio notturno, disturbi comportamentali e psicopatologia, pubblicato nella rivista Frontiere della fisiologia, si è basato su una premessa.

“Un sonno sufficiente con interruzioni minime durante la notte favorisce la cognizione e la regolazione emotiva durante il giorno. Al contrario, un sonno disturbato che comporta una significativa veglia notturna porta a disregolazioni cognitive e comportamentali. Si ritiene che la veglia notturna influenzi “l’umore, l’elaborazione della ricompensa e la funzione esecutiva” e favorisca “il suicidio, la criminalità violenta e l’uso di sostanze”. Il risveglio durante la notte potrebbe quindi aumentare i comportamenti pericolosi di una persona, poiché “la capacità cognitiva e la regolazione dell’umore sono ridotte e la ‘ragione dorme“.



La notte è quindi associata ad un aumento dei comportamenti impulsivi e disadattivi e, diverse statistiche citate, mostrano che dopo la mezzanotte “aumentano i suicidi, gli atti di autolesionismo, i reati violenti, l’uso di alcol e altre sostanze e l’assunzione di cibo“. Ad esempio, “svegliarsi tra le 23 e le 5 del mattino era associato ad una maggiore probabilità di ideazione suicida“. Allo stesso modo, un’analisi dei dati dei forum di Reddit, ha mostrato come “i post su un sotto-forum chiamato “SuicideWatch”, hanno avuto un picco tra le 2 e le 5 del mattino”.

Per quanto riguarda i crimini violenti, uno studio del 1958 ha rilevato come gli omicidi sono più probabili tra le 18 e l’una di notte. Il risveglio notturno è anche associato ad un aumento del fumo. Infine, “di notte le scelte alimentari sono orientate verso i carboidrati, i grassi e gli alimenti trasformati, a scapito di frutta e verdura, e il consumo totale spesso supera il fabbisogno calorico della veglia prolungata”. Tutti questi comportamenti possono essere ulteriormente esacerbati da motivi di risveglio notturno, come insonnia, incubi o ansia.

“Le emozioni negative, l’alterazione della capacità di giudizio e l’impulsività durante la veglia notturna possono aumentare l’incidenza e l’attrattiva delle idee pericolose e promuovere comportamenti disordinati“. Questa è la conclusione dell’analisi degli scienziati.

Per la vostra salute e per quella degli altri, dunque, vi consigliamo di andare a letto presto stasera.