Beautiful: la reazione di Finn e Steffy alla notizia inaspettata

Le prossime puntate di Beautiful mostreranno un risvolto sicuramente inaspettato per tutti coloro che seguono il programma, una notizia che nessuno avrebbe mai immagino soprattutto a ridosso così breve delle nozze della coppia.

Steffy Forrester e Finn diventeranno marito e moglie ma la situazione non sarà così liscia come ci si aspettava. La situazione per i due giovani sarà molto più complessa del previsto e coronerà il sogno d’amore con una rivelazione inaspettata.

Le anticipazioni rivelano qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto pensare che accadesse, soprattutto in un periodo come quello che Steffy e Finn stanno affrontando.

Anticipazioni Beautiful

Li Finnegan non è la madre di Finn, quindi il giovane è stato adottato. La storia però prenderà una piega molto particolare perché a quanto pare il padre Jack nasconde un grande segreto e questo rischierà non solo di creare tensioni familiari ma un bel po’ di scompiglio per tutta la famiglia.

Al matrimonio arriverà un ospite non proprio gradito a tutti, si tratta della vera madre di Finn che sceglie un momento assolutamente non appropriato per farsi avanti e dichiarare: “sono tua madre”. Proprio prima del fatidico sì le famiglie si apprestano a vivere un momento tragico.

Quello che accadrà nelle puntate a venire è che Finn si allontanerà improvvisamente dalla festa per fare una telefonata. L’uomo quindi andrà da Eric dove invece troverà la sua vera madre biologica. Il marito di Steffy sarà senza parole per la notizia e dopo che Sheila Carter avrà fatto la sua rivelazione la inviterà a partecipare alle nozze. Peccato che la cosa non sia gradita da tutti i partecipanti, in primo luogo proprio da Steffy che scoperta l’identità della suocera non sembrerà affatto contenta. Sheila infatti ha ferito gravemente Brooke e Taylor pochi anni prima e tutti pensavano addirittura che la donne fosse morta.

Questa sua apparizione improvvisa e le conseguenze che porta dietro sono veramente importanti. Proprio in questo momento la famiglia Forrester deciderà di raccontare tutta la verità sul passato della Carter con un ritorno di alcuni momenti molto particolari che saranno raccontati nelle puntate sotto forma di flashback.

Una situazione molto delicata che porterà alla luce tutti i problemi creati in vent’anni dalla donna alla famiglia ma non solo anche tutto il male fatto in giro con il suo comportamento. Non a caso nessuno è felice di vederla al matrimonio e tutti sperano che vada via quanto prima dalla festa perché non gradita.