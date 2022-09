Giovedì fortunato per 3 segni dello zodiaco, possibili vincite si profilano all’orizzonte

Questo giovedì si rivela fortunato per 3 segni zodiacali, con vincite possibili che si profilano all’orizzonte.

La Dea Bendata sembra strizzare l’occhio ad alcuni segni dello zodiaco, e allora andiamo insieme a leggere cosa ci dicono le nostre amiche stelle.

Siamo alla fine anche di questo mese di Settembre, il mese che segna la fine dell’Estate e l’inizio dell’Autunno.

Oroscopo di giovedì 29 settembre, la fortuna bacia 3 segni

I nati il 28 settembre sono del segno zodiacale della Bilancia e il loro Santo Protettore è San Venceslao.

Coloro che sono nati oggi hanno un carattere molto attraente agli occhi delle persone che hanno intorno, ma soprattutto che conoscono per la prima volta; il fascino è un’arma importante che i nati oggi utilizzano sia in ambito professionale che privato.

Il 29 settembre sono nati molti personaggi noti come Michelangelo Antonioni, Silvio Berlusconi, Pierluigi Bersani, Caravaggio, Miguel de Cervantes. Il 29 settembre 1902 muore a Parigi Emile Zola. Nel 1983 esce negli Stati Uniti Il grande freddo, film di Lawrence Kasdan; nel 1995 il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l’esistenza della base segreta militare denominata Area 51. Nel 1964 nasce il famoso fumetto di Mafalda.

Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo che oggi vede la fortuna presente in particolare per 3 segni dello zodiaco. Il primo segno che avrà una giornata davvero super è il segno del Toro, che può cavalcare l’onda di un momento particolarmente favorevole nelle azioni concrete, e per questo le stelle consigliano di osare…magari con un bel gratta e vinci!

Chi è nato nel segno dello Scorpione ha la Luna favorevole, e per questo oggi è la giornata ideale per buttarsi senza paura nelle scelte e situazioni da troppo tempo in cantina. La fortuna è dalla vostra parte, il che può tramutarsi in mille situazioni positive, l’importante è non aspettarsi i grandi capovolgimenti ma un primo passo è ciò che conta. La fortuna vi aiuterà soprattutto nel lavoro, quindi non lasciatevi sfuggire le occasioni.

I Pesci oggi sono in giornata decisamente SI, grazie alla Luna a favore che riempirà la giornata di vitalità e grande passione; se siete in coppia, ma soprattutto se siete single, potrebbe essere una giornata ideale per osare nei sentimenti. La fortuna è dalla vostra e quindi non abbiate paura nel rivelare i vostri sentimenti per la prima volta, o anche a fare una fatidica proposta che da tempo era nell’aria.