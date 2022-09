Il ritorno del personaggio più amato degli anni ’90: fans pronti a festeggiare

E’ un vero e proprio ritorno storico quello di un personaggio che ha appassionato milioni di persone. I fans sono in attesa.

La notizia farà felici milioni di amanti di questo personaggio, con il quale molte generazioni sono cresciute.

Parliamo di un personaggio che molti giovani e meno giovani ricordano e che, soprattutto dopo anni, ancora è amatissimo da tutti.

Il ritorno di Super Mario al cinema

Chi non ricorda Mario Bros alzi la mano! il simpatico idraulico italiano, creato da Nintendo, è diventato una vera e propria icona per intere generazioni.

Amatissimo da piccoli e grandi, Super Mario è il simbolo dell’epoca dei videogiochi, ora arriva una notizia che farà felici milioni di appassionati di questo personaggio. L’azienda giapponese ha infatti confermato la presentazione del primo teaser del nuovo film, in occasione del Comic-Con di New York.

Il Film Super Mario: The Movie, era stato già annunciato nel 2018, ma solo ora se ne è tornato a parlare al Nintendo Direct, quando Shigeru Miyamoto ha svelato il cast del film, prodotto da Nintendo in collaborazione con lo studio di animazione Illumination. La data di uscita del film è il 7 aprile 2023 nel nord America – anche se si sperava potesse uscire in occasione del Natale.

Purtroppo bisognerà attendere ancora per vedere al cinema il film in Italia, in quanto ancora non sono state definite le date fuori dall’America. L’unica occasione più vicina è quella del trailer che verrà proiettato il 6 ottobre dal festival dei fumetti di New York. Quello che intanto si sa, è il cast completo del prossimo Super Mario Bros, dove protagonista sarà Chris Pratt, affiancato da Charlie Day nel ruolo di Luigi, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach e Jack Black nel ruolo di Bowser.

Mario è un idraulico immaginario, protagonista dell’omonima serie di videogiochi. Originariamente noto come Jumpman, fu ideato nel 1981 dall’autore di giochi giapponese Shigeru Miyamoto. Essendo il personaggio giocante di numerosi capitoli della serie Super Mario, è meglio conosciuto come Super Mario, ed è tra i più celebri personaggi creati dalla Nintendo, azienda nipponica specializzata in campo videoludico, della quale è considerato la mascotte, per via delle sue apparizioni in centinaia di titoli di vario genere, in maggior parte platform, dove si caratterizza per la sua abilità nel salto e per le sue trasformazioni.

Al marzo 2011 sono stati venduti oltre 262 milioni di videogiochi aventi Mario come protagonista. Nel 1983 “nasce” il fratello Luigi. Mario indossa abitualmente una maglietta rossa, una salopette blu, un paio di guanti bianchi e un cappello, anch’esso di colore rosso, con la lettera M.