La dieta per vivere a lungo esiste, ecco l’inaspettata verità

I benefici di una dieta salutare sono enormi sia per il corpo sia per la mente.

Mangiare cibo sano non è un sacrificio, bensì è il modo più concreto per aiutare il proprio corpo a vivere in salute.

Seguire una alimentazione sana, non deve essere una penitenza, ma un modo di approcciarsi alla vita. Ma qual’é la giusta dieta per vivere bene?

Ecco la verità per la corretta dieta

Il corpo è una macchina perfetta e, per mantenerla tale, ha necessità di assumere una certa quantità di valori nutrizionali. Questa funzione determina il cosiddetto fabbisogno reale, calcolato sulla base dell’età, del sesso, dal tipo di muscolatura e dal tipo di vita che si svolge, ma anche delle predisposizioni metaboliche e dalle eventuali patologie ereditarie.

Alla base di una vita in salute, c’è una dieta sana. Infatti, mangiare cibo sano favorisce sia le prestazioni che il benessere generale e permette al corpo di evitare molte malattie. Le esigenze alimentari sono differenti da persona a persona e dipendono dall’età, da quanto sport si pratica e dallo stato di salute, e quindi, è difficile consigliare cibo sano per tutte le categorie. Le basi certe da cui partire, però, sono inamovibili.

I carboidrati semplici si assimilano con rapidità e vanno quindi consumati con moderazione, mentre quelli complessi come farina integrale, ortaggi, avena, e cereali non lavorati come il riso integrale, vengono invece digeriti più lentamente. Infatti, questi cibi sono solitamente più ricchi di vitamine ed altri nutrienti utili per il corpo, e contengono più fibre.

Bisogna assumere, inoltre, verdure a foglia. Infatti, ortaggi come cavolo, lattuga, foglie di senape e bietole, sono pieni di nutrienti e ci saziano velocemente. In più, è necessario mangiare proteine magre, poiché aiutano lo sviluppo dei muscoli e forniscono energia per l’intero arco della giornata. Tra le proteine magre ci sono cibi sani come pesce magro, pollame e carni bianche, e frutta secca.

Infine, ci sono alcuni cibi davvero speciali per la nostra salute ed hanno la potenzialità di combattere le patologie cardiache, allontanare il cancro, ridurre il livello di colesterolo e perfino migliorare il tuo umore. Per esempio, le alghe sono ricche di vitamine, minerali e aminoacidi, oltre a essere benefiche per la flora intestinale. Inoltre, anche i mirtilli sono molto utili nella dieta, poiché migliorano la salute cerebrale, ed infine, il salmone aumenta i benefici per la pressione sanguigna, le funzioni cerebrali e la salute cardiaca.