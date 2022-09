Mondiali 2022, l’incredibile decisione di una delle Nazionali sconvolge il torneo

Fra poco meno di due mesi, si accenderanno i riflettori sul Qatar, per il Mondiale di calcio 2022.

Le squadre partecipanti al prossimo Mondiale in Qatar saranno 32: 13 nazionali in Europa, 5 in Asia, 4 in Sudamerica, 4 nel Nord-centro America e 1 in Oceania.

Uno dei 32 team qualificati per la Coppa del Mondo, ha sorpreso tutti con una scelta davvero sorprendente.

La singolare scelta di una squadra a Qatar 2022

La maglia del Giappone sarà tra quelle che vedremo al prossimo Campionato del Mondo. Infatti, la Nazionale del Sol levante (l’origine del nome Giappone deriva da Nihon che significa nascita del sole) si è qualificata per la settima volta nella sua storia al Mondiale e nel Paese c’è grandissima attesa per vedere i samurai del calcio scendere in campo in Qatar.

In attesa del fischio d’inizio, si lavora per rendere l’evento indimenticabile. Difatti, mentre i calciatori sudano sul campo di allenamento e studiano le tattiche alla lavagna, c’è chi ha trascorso notti insonni per trovare l’idea giusta riguardo il loro abbigliamento. Gli sforzi sembra siano stati ampiamente ripagati, visto il risultato finale.

La maglia del Giappone, infatti, sarà una delle più iconiche della competizione ed è frutto della collaborazione tra lo sponsor tecnico Adidas e le due più importanti produttrici di Manga giapponesi: Giant Killing di Tsujimoto e Blue Lock di Yusuke Nomura.

La partnership ha partorito un completo da calcio incredibile, destinato a restare scolpito nella mente dei tantissimi tifosi e in quelle degli altrettanto numerosi appassionati di fumetti. I disegnatori delle due aziende, infatti, hanno preso carta e matita realizzando una serie di tavole con i loro protagonisti che indossano i nuovi kit di Adidas.

Così, ne è nata un’opera originalissima ed Adidas ha deciso di realizzare una mostra presso l’Adidas Brand Center del Rayard Miyashita Park di Tokyo, visibile fino al 31 ottobre. La nuova maglia del Giappone, ispirata ai Manga, è già acquistabile sul sito dell’Adidas al prezzo, per l’Italia, di 140 euro. Per regalare a tutti la gioia di vedere come si è svolto il lavoro, Adidas ha deciso di condividere sui social un video davvero interessante che mostra i disegnatori all’opera.

Il Giappone è stato inserito nel gruppo E ed affronterà Spagna, Germania e Costa Rica. Il debutto della squadra giapponese avverrà il 23 novembre 2022 contro la Germania, successivamente sfiderà il 27 novembre la Costa Rica e chiuderà il girone il 1 dicembre contro la Spagna. Prima del Mondiale, il Giappone affronterà in amichevole il Canada.