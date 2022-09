Se non le lavi mai stai facendo un grosso errore, ecco cosa può accadere

Ci sono alcuni oggetti che usiamo quotidianamente ma che non pensiamo mai che debbano essere lavati adeguatamente.

Spesso dimentichiamo di dare la giusta attenzione a qualcosa che abbiamo sotto i nostri occhi, e che utilizziamo giornalmente.

Parliamo di cura quotidiana del nostro beauty, e di qualcosa che se non pulita nella maniera più adeguata, può portare a conseguenze fastidiose.

Spugnette per il make up, ogni quanto le lavi?

Milioni di persone ogni giorno si truccano, ma spesso non pensano alla cura dei trucchi e degli accessori che utilizzano sulla propria pelle.

Quando ci trucchiamo utilizziamo alcuni accessori, ma spesso non pensiamo a curarli adeguatamente, dimenticandoci che vanno a contatto diretto con la nostra pelle. Bisogna fare dunque attenzione ad avere alcune accortezze, vediamo quali.

Parliamo nello specifico delle spugnette per il make up, che usiamo per stendere principalmente il fondotinta o altri prodotti, e che una volta utilizzate abbiamo l’abitudine di riporre senza pensare ad altro. In realtà non dobbiamo mai dimenticare di dare la giusta importanza agli accessori per il trucco, visto che li usiamo direttamente sulla nostra pelle.

E’ importantissimo ricordarsi di lavare spesso le spugnette, perché sono un ricettacolo di batteri che si vanno a mixare con il trucco che resta dalla stesura precedente. Insomma, per la pelle non è davvero un toccasana! Ecco allora qualche consiglio per lavare queste spugnette e farle durare più a lungo senza dimenticare l’igiene, che è al primo posto.

Il consiglio migliore è quello di cercare di lavare le spugnette per il trucco ogni volta che si utilizzano, ma è qualcosa che davvero fanno in pochissimi, e visto che si va sempre di corsa, non si ha mai tempo per fare questa operazione. L’abitudine che vi consigliamo di prendere è, quindi, di lavarle almeno 1 volta a settimana. In generale, comunque, è buona norma non utilizzarla oltre i 3 mesi.

In questo video di TikTok Clio mostra come pulire al meglio le spugnette usando solo acqua e sapone, ed infatti il metodo migliore resta quello, con l’attenzione però ad usare una saponetta solida. La spugnetta va quindi lavata in acqua calda, usando moltissimo le dita, ma mai le unghie. Importante è asciugarle bene prima di riutilizzarle, perché sappiamo bene che umidità e muffa sappiamo che non fanno bene al nostro organismo.

Per pulire più a fondo, si può usare prima del lavaggio un pò di olio (oliva, mandorle o cocco vanno benissimo) per andare più a fondo nella pulizia. Molto in trend il trucco della spugnetta nella tazza piena di acqua e sapone, e poi messa in microonde per circa 1 minuto. Questo metodo non è dei migliori, e può essere pericoloso; alla fine basta una bacinella con acqua molto calda, e il procedimento è più semplice.