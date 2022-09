Tale madre, tale figlia: alla Milano Fashion Week la somiglianza ha steso tutti

La figlia di una famosa attrice italiana si è vestita esattamente come la madre, alla Milano Fashion Week.

Sulla passerella primavera estate 2023 di Dolce & Gabbana, alla Milano Fashion Week, la figlia dell’attrice ha indossato lo stesso abbigliamento della madre.

Le persone sono rimaste allibite dalla somiglianza, fra il vestito usato dalla ragazza per Dolce e Gabbana, e l’abito indossato pochi anni prima dall’attrice italiana.

Il vestito della ragazza è stupefacente

Deva Cassel, lo scorso luglio, è stata tra le protagoniste dello show Dolce & Gabbana Alta Moda autunno inverno 2022 2023, nella splendida cornice di Ortigia, in Sicilia, dove sua madre, Monica Bellucci, anni fa, aveva girato il film Malèna.

Oggi, alla Milano Fashion Week, Deval è tornata a sfilare, questa volta con un outfit molto più seducente: un total look di lingerie. La ragazza, infatti, ha indossato un mini dress di pizzo see-through su un bra e uno slip a vita alta. A completare la mise, collant auto-reggenti neri e guanti lunghi trasparenti. Immancabile, ovviamente, la collana con crocifisso, un must di Dolce & Gabbana.

Anche questa volta la madre, Monica Bellucci, ha assistito orgogliosa dalla prima fila, seduta accanto alle modelle Eva Herzigova e Bianca Balti. Anche per l’attrice un look total black: un cappotto doppiopetto abbinato a pantaloni scuri e a stivali.

Il debutto di Deva Cassel con Dolce & Gabbana è avvenuto nel 2019. La modella, infatti, è stata scelta per lo spot girato in Costiera Amalfitana del profumo Dolce Shine, e successivamente per la pubblicità di Dolce Rose con set a Bellagio sul Lago di Como.

Deva, statuaria come i genitori, labbra carnose e lunghi capelli corvini come la madre, ricordava tantissimo la celebre mamma negli spot realizzati proprio per Dolce & Gabbana, di ambientazione siciliana, negli anni ’90. La modella, arrivata a Milano insieme al fidanzato Luca Salandra e a Monica, ha catalizzato l’attenzione di fotografi e addetti al settore e rubato la scena alla sua mamma, da sempre amica e musa del duo di stilisti siciliani.

Non è quindi un caso, se Deva è stata chiamata all’appello per la sfilata milanese, creata in collaborazione con la socialite Kim Kardashian, e che voleva essere un omaggio alle creazioni più iconiche del brand tra gli anni ’90 e 2000.

Monica Bellucci è nata a Città di Castello il 30 settembre 1964 ed è considerata una delle più celebri sex symbol, a cavallo tra gli anni 1990 e 2000. Nel 2003 è stata la prima donna italiana a cui viene affidato il ruolo di madrina, alla 56esima edizione del Festival di Cannes.