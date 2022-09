Test dell’albero, scegli quello che più sa ispirarti ma fai attenzione: svela la tua paura più profonda

Guardando un semplice albero puoi capire molto su di te, in particolare quale può essere la tua paura più profonda.

Una semplice immagine racconta cose che vanno molto a fondo, come le nostre paure. Vediamo nel nostro test.

Il Test che vi propone Chesuccede oggi, è un semplice test che però può dirci molto sulle nostre paure più profonde. Guardate attentamente le immagini di questi alberi, e scoprite insieme a noi cosa ci raccontano.

Qual’è la tua paura più profonda?

Il nostro test di oggi, a vedere dalle immagini, sembra parli di alberi, ma non è così. L’albero lo consideriamo nel suo aspetto simbolico, proprio per la figura legata alla rinascita e all’adattamento.

L’albero è uno dei punti fermi nella nostra natura, nella nostra vita. Siamo circondati da alberi ovunque, siamo cresciuti con questa immagine, e se ci pensiamo è presente già dai primi disegni dei bambini. L’albero rappresenta il legame con la terra, le radici, qualcosa che si rinnova sempre.

Il nostro test di oggi ci mette di fronte a 3 immagini di alberi, ognuno diverso dall’altro. Guardandoli con attenzione, scegli quale ti ispira più degli altri. La tua scelta, dirà qualcosa sulle tue paure più profonde. Andiamo a vedere insieme.

RISPOSTA A: Se hai scelto questa immagine, la tua paura più grande è la solitudine. Questa risulta essere una delle paure più diffuse tra le persone, ed ha un significato molto profondo e personale. La solitudine è intesa per ognuno in modo diverso, e questo fa si che venga vissuta in maniera personale.

RISPOSTA B: La tua paura più grande è la morte. La morte è la fine della vita terrena, quindi va simbolicamente all’opposto rispetto all’albero. Per quanto siano legati alla vita, al rinnovamento, anche gli alberi possono morire, come tutto del resto. La vostra paura della morte è legata a qualcosa di profondo, al timore che le cose possano finire, dalle relazioni ai progetti lavorativi, ed alla mancanza di sicurezza nell’affrontarli.

RISPOSTA C: Hai paura dell’abbandono. Se hai scelto questa immagine, è probabile che tu sia una di quelle persone che teme l’abbandono, inteso come la paura di lasciare andare qualcosa o qualcuno. Ma non solo. Per voi l’abbandono è legato anche al dimenticare, alla mancanza del ricordo come continuità. Siete persone che soffrono l’abbandono in ogni sua forma, e al contrario cercano nella quotidianità di fare attenzione a non lasciare mai indietro qualcuno o qualcosa.