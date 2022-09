Nuovo dolore per la Royal Family: lo scandalo senza precedenti travolge Meghan Markle

Lo scandalo è senza precedenti, e vede un personaggio di fama mondiale che secondo le indiscrezioni, pretendeva incredibilmente di essere pagato.

Le indiscrezioni che sono uscite su questo personaggio conosciuto in tutto il mondo, se fossero vere, stanno lasciando milioni di persona a bocca aperta.

E’ uno dei temi più caldi degli ultimi anni, e dopo la morte della Regina Elisabetta II, possiamo dire che sia l’argomento del momento.

Meghan Markle, le forti critiche dentro il libro-verità in uscita a ottobre

La Regina Elisabetta d’Inghilterra è morta da venti giorni e tutto il mondo si è fermato per seguire in questi giorni l’addio alla sovrana che ha fatto la storia.

La morte della Regina Elisabetta ha lasciato tutti senza parole, ma a restare a bocca aperta potrebbero essere anche i lettori del nuovo libro scandalo, atteso per il mese di ottobre, che svela dei retroscena della Famiglia Reale inglese. Parliamo della figura di Meghan Markle, la moglie del principe Harry, la cui reputazione è stata messa a dura prova da questa uscita editoriale.

Si intitola “In Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown” firmato dalla corrispondente reale del Times, Valentine Low. Nel libro, la giornalista ha raccolto una serie di testimonianze molto private, che disegnano in modo preciso la figura della duchessa di Sussex, stando agli occhi dei suoi stretti collaboratori nel periodo in cui la coppia vive a corte.

Le testimonianze raccolte dall’autrice descrivono Meghan come una “sociopatica narcisista”, e alcuni stralci in anteprima raccontano episodi sgradevoli nel rapporto con lo staff. A quanto raccontano i testimoni, la Markle sarebbe stata più volte accusata di comportamenti prepotenti ai danni di Samantha Cohen, ex assistente segretaria privata della regina, passata a segretaria privata dei duchi di Sussex dopo il loro matrimonio reale.

Inoltre la Low ha riportato un incidente in cui la Markle avrebbe offeso una giovane dipendente di fronte ai suoi colleghi, dicendole “Non preoccuparti. Se ci fosse letteralmente qualcun altro a cui potrei chiedere, chiederei a loro invece di te“.

Altre testimonianze rivelano che già nel corso del tour australiano con Harry “Meghan Markle si stupì di non essere pagata per incontrare la folla“, riportando la frase detta dalla stessa in quella occasione “Non posso credere che non venga pagata per questo”.

Il libro rivela che lo staff reale messo a disposizione della coppia, si era dato il soprannome “Sussex Survivors Club”, ovvero “I club dei sopravvissuti ai Sussex”.