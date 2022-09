Wanna Marchi torna a dividere l’Italia: dopo anni, il velo del mistero è crollato

Wanna Marchi ha diviso l’Italia. Tutti i segreti della regina della tv Wanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile, dal successo al declino fino all’arresto, tornano a far discutere.

Un documentario molto atteso di Alessandro Garramone e Davide bandiera con la direzione di Nicola Prosatore. La storia racconta gli esordi di Wanna Marchi e della sua carriera spietata tra gli anni ottanta e novanta in Italia. Chiunque abbia avuto una tv in quegli anni ha visto il suo volto.

D’accordo?! Urlava perennemente, poi il declino dopo la bancarotta, la ripresa e quel nuovo avvio nel mondo della “magia” con i numeri fortunati che poi hanno portato all’arresto e al carcere.

Documentario Wanna Marchi su Netflix

Durante gli episodi Wanna racconta non solo la sua vita, come e perché ha iniziato ma anche tutti i dettagli che nessuno conosceva, i segreti della sua vita. Tutto inizia quando riceve un lauto compenso per aver truccato una bambina deceduta in un tragico incidente, con quel mucchio di soldi inizia la sua attività di estetista, prima dipendente, poi con un piccolo salone di proprietà.

È la svolta: arriva un ragazzo che propone una pubblicità in tv, lei accetta e racconta la storia della sua vita. Ha bisogno di vendere perché deve badare ai suoi figli. In quel momento nasce il fenomeno Wanna Marchi, le vendite schizzano in una sola giornata alle stelle, tutti conoscono la sua storia e questo le offre la forza di andare avanti. Allora inizia a proporre prodotti dimagranti, in particolare le alghe che sono diventate uno dei suoi must. Wanna conquista tutti con il suo modo di fare aggressivo e diretto, se hai i brufoli non vai bene, se sei obesa non vai bene, se hai i peli non vai bene.

A quel punto, nonostante parli in modo così sfrontato, raggiunge tutti. Boom di vendite, miliardi che piovono e bella vita, fino a quando per una serie di investimenti sbagliati tracolla. Si rivolge anche al crimine organizzato per avere supporto, la cosa finisce male e l’impero va in fumo. Dopo la bancarotta però Wanna non si arrende e insieme a sua figlia risale nuovamente, questa volta però le creme non tirano più ed è a quel punto che decidono di avviare, insieme al maestro di vita Do Nascimento un intrattenimento in cui parlano di numeri fortunati, malocchio ecc truffando le vittime, spesso oggetto di grandi dolori, che si rivolgono a loro disperate.

La situazione degenera e le due vengono smascherate, si parlerà di un giro di miliardi e miliardi. Avranno una condanna a 10 anni, poi ridotta in secondo grado a 9 e infine per buona condotta a 6. Ora sono libere, hanno scontato la pena.

Per il documentario su Netflix non hanno ricevuto alcun compenso, come fanno sapere gli autori, il figlio di Wanna Marchi che viene citato all’inizio ma poi non compare mai non ha voluto partecipare ed è stato comunque tenuto fuori dalla vicenda da cui è distaccato e con cui non ha mai voluto essere legato, lavora come antiquario e come ha specificato la madre, è fuori dalla faccenda. Wanna Marchi e Stefania Nobile oggi vivono insieme, tra Italia e Albania.