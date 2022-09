Beautiful, Steffy sconvolta dalla scoperta di Finn: le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.

Nelle nuove puntate di Beautiful, trasmesse a breve in prima visione sui teleschermi di Canale 5, ci saranno tantissime novità.

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse a breve sui teleschermi italiani, annunciano che le nozze tra Finn e Steffy saranno funestate da un arrivo inaspettato.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Nelle nuova puntata di Beautiful, si scoprirà che Finn è stato adottato. Li Finnegan, infatti, non è la sua madre biologica, sebbene l’abbia cresciuto fino a quel momento, mentre suo padre Jack dimostrerà di nascondere uno scheletro nell’armadio parecchio pesante.

In particolare, l’uomo avrà paura che la risonanza mediatica delle nozze di suo figlio e Steffy, possa portare all’arrivo di un ospite sgradito all’evento. Fortunatamente però lo sposalizio si celebrerà senza tanti problemi, tanto che Steffy e il suo bel dottorino pronunceranno il loro “Sì, lo voglio” di fronte alle rispettive famiglie, sebbene i colpi di scena non siano finiti qui.

Finn deciderà di allontanarsi dal salone delle feste per compiere una telefonata in ospedale, in quanto necessita di sapere l’andamento di un suo paziente. L’uomo, a questo punto, si recherà alla dependance di Eric, dove qui farà una scoperta incredibile.

Una donna si presenterà al suo cospetto, dichiarando di essere sua madre biologica. Un arrivo che desterà lo stupore del marito di Steffy, il quale definirà il loro ricongiungimento come un regalo di nozze. Inoltre, l’uomo inviterà la donna ad unirsi ai festeggiamenti, intenzionato a presentarla al resto dei familiari, se qualcosa non andasse storto. Finn, infatti, sarà all’oscuro che la nuova arrivata è niente di meno che Sheila Carter, una vecchia conoscenza della famiglia Forrester.

Neanche a dirlo, l’arrivo di Sheila nel salone delle feste desterà lo choc di Steffy. La ragazza, infatti, sarà sconvolta quando scoprirà che sua suocera è niente di meno che Sheila, la donna che aveva ferito gravemente Brooke e Taylor qualche anno prima, tanto che tutti credevano che quest’ultima fossero morta.

Solamente in questo frangente, la famiglia Forrester metterà al corrente Finn, Jack e Li del passato turbolento della Carter. Il ritorno sarà caratterizzato da alcuni flashback, che permetteranno anche ai fan nuovi di conoscere le malefatte della madre biologica di Finn a distanza di vent’anni.

Beautiful, in Italia, è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai Due ed in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5 (fu trasmessa per un breve periodo anche su Rete 4).