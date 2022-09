Fine settimana da dimenticare, la fortuna gira le spalle a 4 segni zodiacali

L’inizio di questo fine settimana è da dimenticare per 4 segni zodiacali, la fortuna gira davvero le spalle.

Questo venerdì per 4 segni zodiacali la fortuna non è proprio amica, ce lo dicono le nostre amiche stelle.

Siamo arrivati all’ultimo giorno di Settembre, e siamo tutti tornati alla routine di tutti i giorni. Vediamo il nostro oroscopo cosa ci dice.

Oroscopo di venerdì 30 settembre, la fortuna non è amica

I nati il 30 Settembre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed il santo protettore di oggi è San Girolamo.

Chi è nato in questa data ha un carattere molto aperto agli altri, ma a volte ascolta poco e va dritto per la sua strada. Questa atteggiamento può portare qualche antipatia, perché credere nelle cose giuste va bene, ma dobbiamo sempre tenere in considerazione le idee altrui.

Il 30 Settembre sono nati alcuni personaggi noti, come Renato Zero, Giorgio Panariello, Monica Bellucci, Altan, Massimo Bottura, Lella Costa, Truman Capote e Fran Drescher. Il 30 settembre 1960 debuttano in tv i Flintstones, mentre nel 1948 esce il primo fumetto di Tex Willer. Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo per questo ultimo giorno di Settembre.

Gli amici del Cancro avranno una giornata piena di impegni, che però riuscirete a sbrigare molto facilmente; più complicato il versante dei sentimenti, dove la fortuna non vi aiuta per niente a sbrogliare alcune questioni con il partner, che vi daranno più pensieri del solito. Attenzione perché questo potrebbe influenzare la salute, e darvi qualche fastidio sul fronte dello stress.

Il Leone oggi non riuscirà a ruggire e farsi sentire contro la sfortuna, che sembra prendere di mira le questioni di casa e il fronte economico. Oggi sarebbe il caso quindi di evitare polemiche, e fare un bel respiro di fronte alle finanze o qualche spesa imprevista.

Le stelle consigliano agli amici del Sagittario di stare molto concentrati in questo venerdì, perché le distrazioni sono dietro l’angolo, e potrebbero causare qualche problemino da tutti i punti di vista. Occhio agli errori!

I Pesci sono affaticati da persone e situazioni intorno a loro, che rischiano di prendere il sopravvento. Attenzione, perché oggi la fortuna non è dalla vostra parte, ed è importante restare centrati su sé stessi e ciò che accade. Siete troppo buoni, e questo vi torna contro spesso, causandovi frustrazioni per non saper dire di no. La parolina magica che oggi invece dovreste tenere bene a mente, e ricordare a chi avete vicino.