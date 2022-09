La tua foto profilo sui social rivela la tua personalità: scopri chi sei veramente

La foto profilo sui social può rivelare molto di una persona, per scoprirlo bisogna individuare che tipo di immagine si condivide su Facebook, Instagram e simili. Scopri veramente chi sei secondo questo studio.

Un gruppo di ricercatori ha stimato che c’è un legame specifico tra il tipo di foto che si condivide come profilo sui social e le personalità delle persone. Lo studio è stato condotto su 66 mila persone e ha rivelato delle dinamiche molto particolari.

Secondo i dati ci sarebbe una sorta di modello big five ovvero i tratti della personalità che possono rivelare: apertura mentale, coscienza, estroversione, gradevolezza e nevroticismo.

La tua foto dice chi sei: scoprilo

C’è chi pubblica foto super colorate, chi serie, chi in compagnia e chi da solo. «Diversamente da tutte le altre personalità, l’estroversione è correlata negativamente con l’età dei volti che presentano, il che significa che gli utenti estroversi sceglieranno immagini in cui appaiono più giovani, oppure in cui sono fotografati con altre persone più giovani di loro» si legge nello studio.

Coloro che hanno delle foto luminose, sorridenti e colorate hanno un tratto di personalità coscienzioso quindi un tratto ordinato, un comportamento disciplinato. Tendono a mette foto che sono qualitativamente elevate e molto luminose. Coloro che invece condividono foto artistiche in bianco e nero sono aperti all’esperienza quindi condividono spesso immagini diverse dal volto anche per dare una sorta di immagine non conforme. Per dimostrare che sono anticonformisti apprezzano in particolare la scala dei grigi.

La foto profilo molto colorata e disordinata al tempo stesso dimostra gradevolezza, persone che amano essere amiche degli altri, cordiali, premurose, simpatiche e gentili. Questi soggetti sono aperti al confronto, amano anche essere al centro dell’attenzione. Questo non vuol dire che siano veramente persone poi felici ma che di fatto è quello che vogliono far credere agli altri.

Spesso queste immagini profilo possono apparire disordinate quasi come se non si riuscisse a trovare un solo punto. Se avete foto con animali, la scienza dice che siete persone nevrotiche. Emotività instabile, paura, sensi di colpa, solitudine sono prospettive diffuse. Le foto in generale sono più semplici, con colori di vario tipo e spesso sono immagini in cui non si vede il volto.

Una foto quindi può raccontare molto di noi, sicuramente molto più di quello che pensiamo. Soprattutto quando si tratta di una foto profilo condivisa sui social e quindi pubblicamente vista da tutti gli amici e i conoscenti.