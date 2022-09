Le due vip si sfidano a viso aperto, fans divisi

Due super vip, conosciute in tutto il mondo, si sfidano a viso aperto sul web. I fans si dividono.

Quando si parla di vip, i riflettori sono sempre puntati su ogni movimento.

Parlando di moda e tendenze, questa stagione ha visto il rilancio di alcuni capi che sono stati dei veri e propri must nelle generazioni passate, accanto ad alcuni evergreen.

Sorelle Ferragni, sfida a colpi di jeans

Quest’anno le passerelle della moda hanno rilanciato dei pezzi da Novanta, nel vero senso della parola…a partire dalla pelle, con l’intramontabile chiodo, sino ai sempreverdi jeans.

A dare il colpo sul web nel rilancio del jeans, ci hanno pensato le sorelle Ferragni, Valentina e Chiara, ormai regine delle prime file nelle sfilate, e vere e proprie icone fashion. Valentina, che ha lanciato un brand di accessori, si mostra sempre con i suoi outfit mozzafiato sulla sua pagina ufficiale Instagram. Tra gli ultimi scatti, sono state apprezzate le foto con una bellissima gonna lunga di jeans, indossata in occasione della sfilata di Philosophy by Lorenzo Serafini del 24 settembre, durante la Milano Fashion Week.

Valentina, che da un pò di tempo a questa parte è entrata di diritto nell’olimpo delle influencer più seguite sul web, ha abbracciato la nuova tendenza, che vede nella stagione Autunno/Inverno 2022 dare lo scettro all’intramontabile tessuto jeans. A fare da eco l’altra sorella Ferragni, la super famosissima Chiara, che presenta anche lei sui suoi social delle foto con alcuni modelli di pantaloni jeans che già fanno tendenza.

Nella foto Valentina indossa una gonna jeans modello lungo e a vita alta, una maglia a maniche lunghe a coste con scollo a cuore e le spalle scoperte, ed infine un paio di stivali alti fino al ginocchio con tacco a spillo. Chiara indossa invece un paio di jeans cargo con maxi tasche firmato Ginevra Mavilla X Replay, molto comodi, larghi, che richiamano indiscutibilmente agli anni Duemila. Ma l’influencer ha pubblicato degli scatti in cui indossa anche altri modelli di jeans, tra cui un modello a sigaretta e vita bassa, ed altri con le classiche e famosissime scuciture che hanno fatto tendenza nelle passate generazioni.

Quale look preferite? Le sorelle Ferragni continuano ad infuocare il web con i loro look e le loro foto da vere fashion girls, e già i fans si sono divisi per decretare la propria beniamina. Oppure siete tra quelli che apprezzano entrambe le sorelle più famose del web? Lo stile Ferragni continua ad imperare nel mondo della moda e dell’imprenditoria.