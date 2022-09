Scandalo al GFVIP “Sii sincero”, la rivelazione gela tutti

Il GFVIP continua a regalare colpi di scena, l’ultimo è una rivelazione che ha creato un piccolo scandalo inatteso.

Il Grande Fratello VIP è partito da due settimane, e Alfonso Signorini anche quest’anno ha messo insieme un cast di vipponi che già stanno facendo parlare molto.

GFVIP, la transgender parla di Salatino “Non nasconderti dietro falsi moralismi”

Questa nuova edizione del Grande Fratello vede già le prime storie incrociarsi, e tanti personaggi raccontarsi. Ma come sempre non mancano i commenti da fuori la casa.

Tra i concorrenti più discussi del momento c’è l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino, che dall’inizio della trasmissione ha attirato le attenzioni di Eleonoire Ferruzzi. Nella puntata dello scorso lunedì, Elenoire ha accusato Luca di vergognarsi del fatto che lei sia transgender, ma i rapporti poi sembrano essersi tranquillizzati.

In soccorso dell’ex tronista si è espressa anche la fidanzata di Salatino, Soraia, che ha detto chiaramente a Elenoire “ti sei fatta un film“. Ma da fuori la casa si è alzata un’altra voce che ha voluto dire la sua a riguardo di Salatino e della sua vita privata. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, a parlare è stata Noemi, una ragazza transgender che dice di aver avuto una liaison con Luca circa 10 anni fa.

Noemi ha parlato di Luca definendolo “un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato e riservato quando parla di sé stesso“, ed ha spiegato di averlo visto diverse volte “Proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire. Dire che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze, invece di nascondersi ipocritamente solo per paura del pregiudizio altrui”.

Noemi svela anche altre cose private, come il fatto che “Qualche anno fa facemmo un video. Purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito. Detto questo non sono qui per spu**anare nessuno, né sono in cerca di visibilità. Mi da ai nervi vedere una persona come Luca fare delle esternazioni ad Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa. Vorrei dirgli una cosa: Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero. Non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente, sempre”.

Noemi, con questa intervista, ha voluto fare il tifo per Luca, ma ha anche scelto di rivelare notizie della sfera privata del ragazzo.