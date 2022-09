“Sembri uguale a tua madre”, il commento alla foto spiazza la star della moda

Una foto postata da una star della moda mondiale ha lasciato senza parole i followers. I commenti si scatenano “Sembri uguale a tua madre”.

Il web è spietato, a volte adora e a volte distrugge, con i commenti che i follwers e cosiddetti haters postano ogni giorno sotto milioni di foto.

Le star della moda sono sempre in prima fila, sia nelle sfilate che sui loro social network, dove puntualmente ogni giorno pubblicano le loro foto.

Kylie Jenner, la foto con la madre lascia a bocca aperta

Parliamo di Kylie Jenner, la modella imprenditrice della famiglia più famosa dello star system, conosciuta grazie al reality show Al passo con i Kardashian che documenta la vita della famiglia Kardashian/Jenner.

Kylie è la figlia minore di Kris Jenner e di Bruce Jenner (oggi Caitlyn Jenner), e assieme alle sue sorelle e la mamma manager, sono considerate da molti delle “macchine da soldi”. La famiglia Kardashian/Jenner è una famiglia di imprenditori principalmente nell’ambito della moda e del beauty.

Kylie è considerata una delle giovani imprenditrici più ricche del mondo, con un patrimonio di più di 500 milioni di dollari stimati. La sua azienda, la Kylie Cosmetics, è valutata $900 milioni. La venticinquenne ha fondato anche i brand @kyliecosmetics @kylieskin @kylieswim @kyliebaby.

La Jenner ha anche un record di like sui post di Instagram, ed il suo canale esplode di cuori e commenti di followers che seguono sia la sua pagina privata ufficiale, che quella della sua impresa. Una delle ultime foto postate, ha acceso i commenti dei fans, che sono rimasti a bocca aperta nel vedere la Jenner in posa con la famosa mamma-manager Kris.

L’occasione dei numerosi scatti è la campagna di lancio dell’ultimo progetto, la linea di prodotti creata da Kris Jenner per la Kylie Cosmetics. Il 14 settembre è partita infatti la nuova collezione che vede mamma e figlia collaborare in ambito beauty. La collezione si chiama Kris Collection, e vede nelle confezioni delle rappresentazioni di Kris, la sua firma in primo piano, e il simbolo della coppa di Martini. I prodotti della serie sono siero per le labbra, palette trucco molto colorate, blush, patches per le occhiaie, e matitone labbra multicolor.

La foto del lancio della campagna postata sulle pagine Instagram, hanno mandato i fans in visibilio, con commenti entusiasti e cuoricini, ed un commento che fa riferimento alla somiglianza tra mamma e figlia “Piccola Kylie, sembri tua mamma”.