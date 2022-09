Volete lasciare tutto e diventare YouTuber? Ecco quante visualizzazioni dovrete ottenere per uno stipendio medio

Lo stipendio di uno YouTuber si basa sulle visualizzazioni ottenute nei suoi video.

La domanda che ci siamo sempre posti é: Ma quante visualizzazioni deve avere uno YouTuber, per guadagnare uno stipendio medio?

La risposta è semplice ed oggi, se volessi lasciare tutto e diventare uno YouTuber, sai quante visualizzazioni devi fare all’anno per ottenere un ottimo stipendio.

Lo stipendio medio di uno YouTuber

Stando al report della company londinese Reboot Seo Firm, se parliamo dell’Italia, occorre produrre video che facciano quasi 6 milioni di visualizzazioni in un anno.

Attualmente Google paga allo youtuber il 68% delle entrate di Adsense che il video genera. Nel 2018 era solo il 55%, e quindi c’è stato un miglioramento da questo punto di vista, ma quanto guadagna uno youtuber dipende proprio da quanto rende la pubblicità. Infatti, ciò dipende da moltissimi fattori come, per esempio, il Paese in cui avvengono le visualizzazioni, se si tratta di contenuti family friendly e se il target può essere alto-spendente.

Generalmente, l’advertiser paga tra i 10 e i 30 centesimi di dollari per ogni view, in media 18. Solo una parte va al canale Youtube, tanto che quest’ultimo riceve circa 18 dollari ogni 1000 visualizzazioni di pubblicità. Il che vuol dire, e queste sono le cifre che interessano agli youtuber, circa 3-4 dollari ogni 1000 views effettive.

Queste cifre sono quelle che si ricavano in media, però è necessario avere un engagement superiore al 60-65%. L’engagement è il tasso percentuale di coinvolgimento dei post, considerando like, dislike, commenti in proporzione alle visualizzazioni. Infatti, questa capacità misura quanto effettivamente le persone interagiscono con il video visto. Uno youtuber può contare su molti subscriber sul proprio canale, ma se questi non reagiscono effettivamente a quanto pubblicato, non può monetizzarlo in modo efficiente.

Al primo posto, tra gli youtuber con maggiore successo finanziario, vi è il make up artist Jeffree Star, con un patrimonio netto stimato sui 200 milioni di dollari. Al secondo posto, troviamo lo svedese Felix Arvid Ulf Kjellberg, che nel canale PewDiePie, posta video spiritosi e a volte controversi, ed il suo capitale è di 40 milioni di dollari circa. Il podio di questa particolare classifica è chiuso dagli animatori di Dude Perfect, canale di sport con un valore complessivo di 30 milioni di dollari.

Secondo i dati di SocialBlade, al primo posto in Italia c’è Lorenzo Ostuni (in arte FAVIJTV) con oltre 6.200.000 iscritti. Il giovane youtuber ha aperto il canale solo nel 2012 e, in meno di 10 anni, è diventato il più influente nella community.