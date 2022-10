Beautiful, Eric spiazza tutti, le anticipazioni dall’America

Le nuove puntate di Beautiful saranno molto particolari e si incentreranno in particolar modo sulle vicende di Sheila. Le anticipazioni infatti riguardano quello che è accaduto alla donna dopo essere partita. Vediamo cosa accadrà.

Steffy, una volta allontanatasi, non saprà cosa accade alla famiglia mentre Quinn intanto, non sapendo cosa fare con Eric, sceglierà di perdonare e passare oltre.

Sheila però in tutta la vicenda non perderà tempo e quindi andrà contro Jack per minacciarlo e ricattarlo. Questo perché a causa delle sue conoscenze e di quello che sa della vita di Jack potrebbe rovinarlo a vita.

Anticipazioni Beautiful

Steffy parte per un viaggio di lavoro ma ovviamente è molto stressata prima della partenza perché Sheila è nei dintorni e questo purtroppo è sempre un cattivo presagio. La donna sa bene che le sue intenzioni non sono buone e soprattutto che potrebbe fare del male a qualcuno.

Intanto non vuole intromettersi e far pesare a Finn la questione, allora gli fa promettere di starle lontano. La Forrester però non si fida e teme quello che potrebbe accadere. Ridge e Steffy quindi prima della partenza scelgono di studiare un piano per contrastare la perfida Sheila e trovare una soluzione. Tuttavia il tempo stringe e alla fine Steffy dovrà partire.

Carter intanto si occuperà di confortare Quinn per il divorzio, un momento sicuramente difficile e complicato. Carter però non capisce la decisione di Quinn che alla fine non fa che pensare a Eric. Pensa al tradimento e alle cose accadute e in particolare alla seconda occasione dopo l’accaduto. Fuller riceverà quindi due belle sorprese e quindi sarà molto più felice.

Carter le organizzerà una cena romantica e le chiederà di andare a vivere nel suo loft, Eric invece le suonerà una canzone al pianoforte, pregandole di portare le cose a casa. Quinn quindi si troverà praticamente tra due fuochi, senza sapere cosa fare né tantomeno chi scegliere. Jack intanto andrà da Sheila in hotel e le chiederà di lasciare subito la città per il bene di tutti.

In realtà però quello che si capisce dalla trama è che ci sono molti segreti non svelati che potrebbero emergere ed è questa la paura più grande. I due alla fine litigheranno pesantemente e questo inasprirà ancora di più Sheila che è chiaramente un pericolo per tutto quello che sa e anche per la sua perfidia. Jack intanto sarà preso di mira e quindi alla fine rivelerà il suo segreto.